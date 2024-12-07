昨日，市委党校(行政学院)2025年秋季学期第一批主体班开班。市委副书记、政法委书记王森出席开学典礼，围绕“砥砺作风 涵养正气 在加快推进现代化洛阳建设新征程中挺膺担当”主题，为主体班学员授课。

王森指出，要深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，深刻领会其重要意义、本质要求、重点任务、方法路径等，推进作风建设常态化长效化，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要深刻把握市委对加强干部作风建设的新要求，为加快现代化洛阳建设提供坚强作风保障。主动担当作为，积极投身产业发展、城市提质、乡村振兴等一线工作中，树牢“有解”思维，善用市场手段，消除“怕事”心理，在改革创新中更好地破困局、开新局。强化务实重干，坚持在操作层面深度研究工作，既抓大事、又把大事抓具体，锲而不舍推动中央、省委、市委部署要求落地落实。坚持人民至上，始终站在群众立场想问题、作决策、办事情，真正把工作做到群众心坎上。严防由风及腐，锲而不舍落实中央八项规定精神，从政治上深刻认识违规吃喝的严重危害，坚决筑牢抵制违规利益输送的思想防线。

王森强调，党员领导干部要做转作风树新风的排头兵，切实增强作风建设的自觉性和坚定性，带头转变作风，身体力行、以上率下，坚决筑牢廉洁自律防线，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动全面从严治党不断向纵深发展。

本批主体班共有2025年秋季学期县处级干部进修一班、第六十五期中青年干部培训班、2025年秋季学期乡科级干部进修班3个班，共有135名学员参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）