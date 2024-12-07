“洛阳创新”煤基高纯烷烃技术国际领先

“经国际国内查新未发现相同技术，达到国际领先。”近日，来自院士专家团队的一句权威成果认定，让河南中托力合化学有限公司董事长兼研发总监张文绍内心分外激动。

以煤炭为初始原料制成的相变储能材料

前不久，在中国科技产业化促进会于北京组织的专家评审会上，由中国工程院院士曾恒一、武强等权威专家组成的评审团，对中托力合研发的“基于费托合成油的正构烷烃分离关键技术和应用”和“基于费托合成油的异构烷烃分离关键技术和应用”两项科技成果进行成果评价。两项成果均达“国际领先”，标志着“洛阳创新”煤制油精制技术获得重大突破。

中托力合生产现场

煤基高纯烷烃，是以煤炭为初始原料制成费托合成油后，再通过人工合成、分离技术制造的杂质极少、成分单一的系列饱和碳氢化合物，广泛应用于食品、医药、航空航天、高端电子等领域。

我国煤基高纯烷烃产业起步较晚、发展历程较短，产品曾长期依赖进口，造成大部分煤制油产品只作为基础燃料使用，资源浪费严重。对于“富煤少油”的我国而言，开发煤基高纯烷烃产品既有利于保障国家能源安全，也有助于煤化工产业转型升级。