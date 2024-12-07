牢记殷殷嘱托 谱写社科新篇 ——市社科联第四次代表大会以来服务中心大局、助力现代化洛阳建设综述

在市委的坚强领导下，洛阳市社会科学界联合会自第四次代表大会召开以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于哲学社会科学的重要论述，认真落实中央、省委、市委重大决策部署，为现代化洛阳建设作出了积极贡献。

2024年12月13日，驻洛高校马克思主义学院联盟成立（资料图片，市社科联供图）

坚决把稳思想之舵

强化思想政治引领。市社科联坚持旗帜鲜明讲政治，始终把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，组织引导全市社科界深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

深化理论研究阐释。及时推出一批具有重要理论和实践价值的研究成果；推动成立驻洛高校马克思主义学院联盟，全国党建研究会机关专委会第一重点课题研讨会、“第二个结合”与建设中华民族现代文明理论研讨会在洛成功举办。组织开展相关理论研讨、座谈30余场次。

深入开展宣传宣讲。聚焦重大主题，开展“订单式”“点单式”宣讲2000余场，听众10万余人次。

守牢意识形态主阵地

唱响主旋律。市社科联以强信心为重点，在《洛阳日报》理论版刊发阐释解读文章160余版近800篇。

进军主战场。不断强化互联网思维，紧扣时事热点，运用微视频等形式，加快挺进网络主战场步伐。洛阳理工学院百集微党课等做法，被《人民日报》《河南日报》报道。加强社科界自媒体矩阵建设，账号最大粉丝量突破40万。

发出好声音。支持出版《洛阳红色资源巡礼》《中华洛阳》等一批专著，《洛阳传：京洛风华意无限》被外文出版社赞誉为“新时代洛阳城市外宣的一张精美名片”。洛阳市隋唐史学会围绕“盛世隋唐”IP打造，组织开展学术研讨、文化交流活动。

绷紧安全弦。认真落实意识形态工作责任制，加强论坛活动规范管理，严格落实“三审三校”等制度，及时有效引导处置苗头倾向性问题。