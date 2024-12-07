洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

牢记殷殷嘱托 谱写社科新篇 ——市社科联第四次代表大会以来服务中心大局、助力现代化洛阳建设综述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.03 08:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
2024年12月13日，驻洛高校马克思主义学院联盟成立（资料图片，市社科联供图）

       在市委的坚强领导下，洛阳市社会科学界联合会自第四次代表大会召开以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于哲学社会科学的重要论述，认真落实中央、省委、市委重大决策部署，为现代化洛阳建设作出了积极贡献。

　　坚决把稳思想之舵

　　强化思想政治引领。市社科联坚持旗帜鲜明讲政治，始终把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，组织引导全市社科界深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　深化理论研究阐释。及时推出一批具有重要理论和实践价值的研究成果；推动成立驻洛高校马克思主义学院联盟，全国党建研究会机关专委会第一重点课题研讨会、“第二个结合”与建设中华民族现代文明理论研讨会在洛成功举办。组织开展相关理论研讨、座谈30余场次。

　　深入开展宣传宣讲。聚焦重大主题，开展“订单式”“点单式”宣讲2000余场，听众10万余人次。

　　守牢意识形态主阵地

　　唱响主旋律。市社科联以强信心为重点，在《洛阳日报》理论版刊发阐释解读文章160余版近800篇。

　　进军主战场。不断强化互联网思维，紧扣时事热点，运用微视频等形式，加快挺进网络主战场步伐。洛阳理工学院百集微党课等做法，被《人民日报》《河南日报》报道。加强社科界自媒体矩阵建设，账号最大粉丝量突破40万。

　　发出好声音。支持出版《洛阳红色资源巡礼》《中华洛阳》等一批专著，《洛阳传：京洛风华意无限》被外文出版社赞誉为“新时代洛阳城市外宣的一张精美名片”。洛阳市隋唐史学会围绕“盛世隋唐”IP打造，组织开展学术研讨、文化交流活动。

　　绷紧安全弦。认真落实意识形态工作责任制，加强论坛活动规范管理，严格落实“三审三校”等制度，及时有效引导处置苗头倾向性问题。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605