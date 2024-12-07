用立法促进洛阳水席创新发展

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开洛阳水席创新发展促进条例立法座谈会。

会议围绕洛阳水席创新发展促进条例的立法背景、主要内容及预期目标进行了深入研讨。与会人员重点探讨了洛阳水席标准制定、创新研发、品牌建设、人才培养等工作中存在的难点问题，并提出意见建议。

李保国指出，洛阳水席是兼具文化价值与产业潜力的国家级非物质文化遗产，是洛阳的“金字招牌”，更是城市记忆的重要载体和新文旅产业发展的宝贵资源。立法促进洛阳水席创新发展，是紧密结合人民群众期盼、精准回应行业发展需求的实践，也是筑牢非遗技艺保护根基的重要举措。

李保国强调，洛阳水席的传承关键在创新，立法工作要牢牢把握“促进创新”这一核心，既要为非遗技艺保护划定“底线”，更要为创新发展开辟“空间”，真正让洛阳水席成为惠及民生、丰富群众生活的文化符号与消费选择。要坚决打破思维定式，积极推进洛阳水席行业理念、技艺和服务更新，持续推动洛阳水席提质升级，满足群众日益增长的生活品质需求，真正赢得市场、走向大众。要深入挖掘洛阳水席文化价值，加大宣传推广力度，打造具有广泛影响力的“文化符号”，助力洛阳水席升级成为“全国知名文旅IP”，不断增强市场竞争力，引领“洛阳味道”香飘万里。要广泛汇集民意民智，全面梳理、充分吸纳各方建议，进一步优化条例内容，把创新举措充分融入条例条款，确保法规兼具科学性、可操作性与前瞻性，切实破解洛阳水席创新发展中的堵点问题，为“洛阳味道”注入新活力，推动洛阳水席产业实现高质量创新发展，为全市文旅融合发展增添新动能。

市人大常委会副主任徐新、赵莉、李书杰参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）