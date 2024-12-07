洛阳食药医械“一件事、一窗办”改革入选全省典型案例

记者昨日从市发展改革委获悉，省发展改革委近日公布河南融入服务全国统一大市场第二批改革典型案例，我市食品、药品、医疗器械“一件事、一窗办”改革成功入选，成为全省优化营商环境的生动实践。

记者昨日从市发展改革委获悉，省发展改革委近日公布河南融入服务全国统一大市场第二批改革典型案例，我市食品、药品、医疗器械“一件事、一窗办”改革成功入选，成为全省优化营商环境的生动实践。

“高效办成一件事”是优化政务服务的关键抓手。市发展改革委相关负责人介绍，针对食品、药品、医疗器械领域企业此前要跑市场监管、税务、公安、消防等多个部门，重复提交材料、审批周期长的痛点，河南自贸试验区洛阳片区从企业和群众需求出发，以“减环节、减材料、减时限”为目标，探索跨系统、跨部门、跨层级的集中高效办理模式，推动政务服务从“分散办”向“集成办”升级。

具体来说，洛阳片区改革路径分“三步走”：第一步是“列清单”，梳理省市区3级60项食药医械审批权限，结合企业高频需求，形成“开办食品加工厂”“药品生产企业变更”等“一件事”行业清单，将分散的“单件事”整合为“集成套餐”；第二步是“定指南”，统一规范每件事的设立依据、办理条件、所需材料、办结时限等，用通俗语言编写服务指南，企业“看指南就能办”，窗口人员“按标准答疑问”；第三步是“一次办”，在大厅设置食药医械综合窗口，企业扫码预约后，帮办人员全程跟进，窗口人员通过多系统切换，打通河南市场监管综合业务管理系统、税务登记系统等6个省建平台，实现数据互通、材料共享，企业无须重复提交材料，一次性完成全流程审批。

改革带来的变化立竿见影。2024年6月以来，洛阳片区已通过该模式办理业务1985件，48项关联事项实现“免证可办”；“开办食品加工厂”“药品生产企业变更”等高频事项的办理时限从30个工作日压缩至10个工作日，申请材料精简超40%。企业纷纷表示：“以前跑多个部门很费时间，现在一个窗口、一套材料，10个工作日就能拿证，省心又省力！”

“此次入选省级典型案例，是对洛阳片区以改革破题、以创新提效的肯定。”市发展改革委相关负责人表示，下一步，洛阳将持续深化“一件事一次办”改革，为全省融入服务全国统一大市场建设提供更多“洛阳经验”。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李松涛）