开元湖片区特色商业街区改造提升项目效果初显
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.03 08:16
正大广场厚载门街入口

　　昨日，在正大广场北侧的滑板公园里，几名青年脚踏滑板轻盈穿梭，笑声不断。一旁的树荫下，家长带着孩子休憩乘凉，开阔的草坪与疏朗的林木相互映衬，勾勒出一幅通透、舒适又充满活力的画面。

　　近日，开元湖片区特色商业街区改造提升项目效果初显，焕然一新的园林景观、更加畅通的交通动线，吸引了越来越多市民前来休闲消费，片区整体活力显著提升。

　　商业街区是一座城市重要的“窗口”和“名片”。“以前，正大广场周边的绿化带比较封闭，商业能见度不高，交通也不够顺畅，跟泉舜、宝龙这几个相邻区域没有真正联动起来，导致周边的商业氛围和消费活力一直没完全激发出来。”正大广场相关负责人说。

　　市委高度重视“正大广场商业氛围提升及周边环境改造工作”。今年3月，市委召开专题会议研究相关改造提升措施，提出要统筹抓好正大广场、宝龙城市广场和开元湖周边区域的一体化提升，强化片区连通，提升商业氛围，更好满足青年群体场景消费、情绪消费、夜间消费等新需求。

　　按照市委部署要求，我市结合正大广场周边环境改造，通过绿化升级和交通优化等一系列措施，同步对开元大道沿线实施商业友好型、青年友好型提升。

　　在具体实施中，我市对正大广场北侧绿化区域进行了重点升级：保留部分大型乔木，移除景观效果不佳、长势不良的植株，打造开阔明亮、行人可进入的带状城市公园；同时，拓宽正大广场厚载门街与长兴街两处主入口，采用“微地形+台阶”等模式，营造疏林草地景观，增强商业店面视觉通透性，真正让开元大道沿线更通透、更美观、更时尚、更具活力。

正大广场与开元湖之间的人行过街通道

　　为了增强正大广场、宝龙城市广场和开元湖周边区域的联通性，区域交通组织也得到进一步优化：在正大广场西侧长兴街新增人行过街通道，实现正大广场与开元湖周边区域的无障碍连通；打通正大广场东侧厚载门街绿化带，增强与宝龙城市广场之间的连贯性与商业协同效应。

　　此外，567鲜生、我的面包、麒麟大口茶等一批深受年轻人喜爱的店铺进驻，也为开元湖片区特色商业街区注入了新活力，带动整体人气显著提升。未来，该区域还将通过打造泰国风情街、升级商业外摆、引入更多潮流业态等方式，进一步激活夜间经济和年轻消费，持续塑造开放、友好、充满魅力的城市商业新空间。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
