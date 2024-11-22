全省首位！洛阳市跨境人民币总收付额达169.71亿元

近日，洛阳特重轴承有限公司生产车间内，加工大型轴承的机床平稳运转。作为特大型轴承领域的“专精特新”企业，该公司今年上半年在跨境结算领域实现关键突破——首笔71.77万元跨境人民币结算业务落地，为外贸业务打开新空间。

当汇率波动加剧，采用人民币结算可以规避汇率风险，帮助外贸企业降本增效。

今年以来，中国人民银行洛阳市分行持续优化跨境人民币服务，组织各类业务宣讲活动，开展“首办户”拓展与重点企业走访，依托“线上+线下”方式扩大政策知晓覆盖面，引导企业破解认知壁垒。

此前，洛阳盈创极光精密制造有限公司依赖美元结算，每月80万美元结算量需承担3%-5%的汇率损失，外方付款周期长达15天。交通银行洛阳分行助力企业切换为跨境人民币结算，与印度进口企业直接以人民币签约，每月节省汇兑成本及汇率损失约4万元，付款周期压缩至3天，结算效率大幅提升。

立足洛阳“全国最大钢制家具产业基地”的特色优势，洛阳市还推动跨境人民币服务向细分产业延伸。洛阳钢制家具产品出口欧美、亚非拉等100多个国家和地区，但相关小微企业普遍面临汇率风险与回款难题。对此，中国银行洛阳分行量身打造“人民币结算+流程优化”方案，畅通产业结算渠道。今年上半年，洛阳市钢制家具制造业跨境收付总额达2.09亿元，同比增长28.34%，6家企业首次尝试跨境人民币结算，为产业筑牢了汇率风险“防火墙”。

一系列举措推动洛阳市跨境人民币业务成效显著。截至今年6月底，洛阳市跨境人民币总收付额达169.71亿元，居全省各地市首位。今年上半年，全市新增跨境人民币“首办户”企业104家，覆盖制造业、进出口贸易、信息科技、文旅等多领域；新增30余家制造业企业启用跨境人民币结算，涵盖装备制造、新材料等细分领域。

“数据的背后体现了洛阳外贸企业发展的强劲动力，通过跨境人民币业务也推动了‘洛阳制造’在全球产业链中更具底气。”中国人民银行洛阳市分行相关负责人表示，将持续深化跨境人民币服务优化，推动金融资源更精准对接外贸企业实际需求，进一步降低企业跨境结算成本、提升结算效率，为洛阳市高水平对外开放、外贸高质量发展构筑坚实金融支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 常帅渠 姬婧雅 文/图)