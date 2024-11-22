暑期供需两旺！洛阳限额以上零售和餐饮企业预计实现销售额超130亿元

新业态活力释放，消费场景持续换新……今年暑期，洛阳暑期消费市场持续火热。记者2日从洛阳市商务局了解到，暑假期间，全市限额以上零售和餐饮企业预计实现销售额超130亿元，预计带动全市限上消费品零售额增长超10%，呈现出供需两旺的繁荣态势。

暑期掀起“焕新热”

为激发暑期消费活力，洛阳先后推出“青春洛YOUNG缤纷夏日”暑期消费季活动、2025“洛阳之夏”消费季暨政银企暑期促消费活动，联动小米、OPPO、vivo等品牌推出巨惠活动。政策驱动和“考后经济”潜能释放，手机、相机、电脑等电子产品消费持续走高。

走访发现，暑假期间，多家手机销售门店客流量较平日增长超40%，购机人群中毕业生占比超七成，消费价位集中在2000至7000元，七成以上消费者选择了“手机+平板+耳机”三件套。

紧扣暑期消费特点，各县区开展了丰富的“以旧换新”活动。其中，宜阳县聚焦电动自行车、家装厨卫等领域开展以旧换新活动，带动销售1.09亿元。

大宗消费方面，洛龙区以“文商旅融合、新场景激活”为核心，通过“以旧换新”政策激活消费，暑假期间，汽车消费超9亿元，家电消费同比增长23%。