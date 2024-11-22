洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
2025年暑期，洛阳全市博物馆累计接待观众384万人次
2025年暑期，洛阳全市博物馆累计接待观众384万人次
来源: 洛阳网 2025.09.02 18:23
　　洛报融媒记者9月2日从洛阳市文物局获悉，今年暑期，全市博物馆累计接待观众384万人次，较去年同期增长4.6%。

　　主流博物馆保持强劲吸引力。洛阳博物馆暑期接待观众68.4万人次，稳居第一；洛阳古墓博物馆接待观众56万人次，热度持续攀升；隋唐大运河文化博物馆接待观众47.6万人次，显示出运河文化的持续影响力；应天门遗址博物馆接待30.9万人次，凸显遗址型博物馆的独特魅力。此外，今年新对外开放的汉魏洛阳故城遗址博物馆表现亮眼，暑期接待观众18.2万人次。

　　与2024年同期相比，部分博物馆参观量提升明显。二里头夏都遗址博物馆今年暑期接待23.1万人次，较去年同期的19.87万人次增长16.3%；八路军驻洛办事处纪念馆接待7.6万人次，较去年同期的4.7万人次增长61.7%；定鼎门遗址博物馆接待2.8万人次，较去年同期的1.5万人次增长86.7%。

　　洛阳市文物局相关负责人表示，今年暑期博物馆接待量的增长，不仅得益于传统大馆的稳定发挥，更源于中小型博物馆在内容策划、宣传推广和服务体验方面的持续改进。尤其是“一馆一特色”的差异化发展策略，有效推动了文化资源的均衡利用与观众分流。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
