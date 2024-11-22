未成年人无证驾驶无牌摩托“炫技” 洛阳交警迅速查处

近日，一名未成年人驾驶无牌摩托车“翘头”炫技，被洛阳市公安交管部门查处。
洛阳市公安局交管支队勤务八大队民警介绍，该大队一中队民警在孟津区英才路与汉魏大道交叉口巡逻时，发一名未佩戴安全头盔的男孩驾驶一辆无牌摩托车“翘头”炫技，立即示意其停车接受检查。经核实，该驾驶人朱某年仅13岁，是一名初中生，为追求刺激，曾多次骑摩托车上路飙车、炫技。交警依法扣留涉事摩托车，并对朱某进行了交通安全教育。
民警提醒，根据法律规定，未满12周岁禁止骑自行车上路，未满16周岁禁止骑电动自行车上路，未满18周岁不得驾驶机动车。未成年人心智尚不成熟，易冲动竞速、追求炫技，且缺乏驾驶培训和交规意识，遇突发情况难以应对，极易导致事故。请务必遵守交通法规，安全第一。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 梁燕 文/图/视频）
