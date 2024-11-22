公开征集！龙门实验室拟开展9月企业技术需求路演活动

洛报融媒记者从龙门实验室获悉，围绕助力洛阳新材料、智能装备产业集群升级，该实验室拟开展9月企业技术需求路演活动，现面向洛阳全市公开征集企业技术需求。

洛报融媒记者从龙门实验室获悉，围绕助力洛阳新材料、智能装备产业集群升级，该实验室拟开展9月企业技术需求路演活动，现面向洛阳全市公开征集企业技术需求。 据了解，此次路演时间为9月25日下午，地点为龙门实验室总部三楼路演大厅，形式包括线下路演、线上会议、公开网络研讨会、直播路演等公开形式，以及一对一洽谈、小型研讨会、实地调研等闭门形式。活动旨在深度挖掘企业技术需求，推动实验室科研团队与企业联合研发立项，实现"企业出题、实验室答题、协同解题"。 有意向参与路演的企业，须于9月11日前将技术领域及主要技术需求等信息发送至指定邮箱(longke@longmenlab.com)。报名信息表可登录龙门实验室网站获取。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）