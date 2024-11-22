洛阳已发放“认证贷”6.2亿元

全省唯一！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前举行的全省“认证贷”工作会议上，洛阳支持民营经济发展成效明显，作为全省唯一代表分享“以认证赋能企业融资、以金融助推产业升级”的典型经验做法。

全省唯一！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前举行的全省“认证贷”工作会议上，洛阳支持民营经济发展成效明显，作为全省唯一代表分享“以认证赋能企业融资、以金融助推产业升级”的典型经验做法。

近年来，洛阳聚焦地方支柱产业、特色产业，以质量认证提升助力区域产业转型升级。针对企业实际需求，今年6月，洛阳市市场监管局以政银合作为纽带，创新性地将认证证书的“信用价值”与金融服务相融合，联合金融机构推出无抵押低利息“认证贷”信贷产品，年化利率不超过3%，流动资金贷款最长3年。通过建立专项融资通道，明确获证企业“白名单”，快速审批、高效放款，为企业提升创新能力和发展活力提供资金支持。

截至目前，洛阳已为169家获得认证企业发放认证贷6.2亿元，有效解决了“融资难、融资贵”问题，为实体经济高质量发展注入金融活水。洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将扩大覆盖范围，推动“认证贷”信贷产品向更多产业链上下游企业延伸，支持龙头企业带动小微企业共同发展，同时强化对认证活动的监管，确保认证公信力，提升融资效率和服务体验，让更多获得认证证书的中小微企业能够享受到政策红利，为实体经济高质量发展注入金融活水和强劲动能。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)