洛阳市科技馆将举办全国科普月主题科普活动

今年9月是首个全国科普月。洛报融媒记者从洛阳市科技馆获悉，该馆将在9月开展系列主题活动，为市民带来一场兼具趣味性与知识性的科技盛宴。
今年全国科普月的活动主题为“科技改变生活 创新赢得未来”。以全国科普月为契机，聚焦宣传推广科技创新成果、弘扬科学精神和科学家精神、广泛开展群众性科普等，洛阳市科技馆推出系列科普主题活动，形式包括主题讲座、科普课程、实验展示、科普秀表演等，学科知识领域涵盖人工智能、医学、计算机科学、非物质文化遗产、物理等。相关活动贴近生活、互动性强，让前沿科技可触可感，助力提升科普传播的实效性与亲和力。
据了解，9月起，洛阳市科技馆将恢复例行闭馆，开放时间为周三至周日9:00—17:00(16:30停止入馆)，周一、周二正常闭馆(法定节假日除外)。有意参观者须通过官方微信公众号提前预约参观。咨询电话0379-69978331、0379-69978061。
