2025年暑期十大热门旅游城市公布 洛阳再次上榜

9月1日，随着各地中小学校正式开学，一年一度的暑期出游高峰画上句点。日前，美团旅行公布2025年暑期十大热门旅游城市，洛阳以第九名的成绩再次上榜。 数据显示，暑期热门旅游城市前十名分别为：南京市、成都市、西安市、北京市、上海市、重庆市、长沙市、广州市、洛阳市、昆明市。洛阳位列第九。这已是洛阳连续多次上榜节假日热门旅游城市前十名。 近年来，洛阳围绕"颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播"新文旅理念，积极培育新文旅业态，加快推动新文旅产业做大做强，不断满足游客一站式、个性化、品质化文旅消费需求。 根据美团旅行数据，"一站式需求满足""个性化精准匹配""沉浸式社交体验"成为今年暑期出游的突出特点。其中，青年群体对一站式全链条出游服务需求尤为突出。 数据显示，自然景观、人文古迹、主题乐园、展览馆、水上项目，成为游客预定的五大热门景区品类。其中，老君山上榜热门自然景观类景区第五名。在热门人文古迹类景区全国前十榜单中，洛阳上榜两家景区，洛邑古城位列榜首，龙凤山排名第六。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）