“东天山来的骆驼队”奔赴洛阳

驼铃阵阵，翻越天山、穿过沙漠……日前，备受关注的“东天山来的骆驼队”抵达245线小白地服务区。

这支由33峰骆驼、3匹马和20多名队员等组成的“东天山来的骆驼队”8月22日从新疆哈密巴里坤出发，将沿着古丝绸之路北道一路向中原进发，途经酒泉、张掖、金昌、武威、兰州、定西、天水、宝鸡、咸阳、西安、渭南、三门峡等地，预计于11月底抵达丝绸之路的东方起点洛阳，单程2700余公里。

“在历史的长河中，河南和新疆作为古代丝绸之路的重要组成部分，承载着厚重的商业与文化交流历史。”“东天山来的骆驼队”队长蒋晓亮说，这条古道见证了无数驼队穿越戈壁荒漠悠然前行的身影。此次重走丝绸之路，不仅是用脚步丈量历史、以驼铃唤醒记忆，更是为了传承和弘扬那段岁月中孕育出的坚韧不拔、勇于开拓的精神。

驼铃声响，故事悠扬。此次“东天山来的骆驼队——丝绸之路文化行”活动，不仅再现驼队行进丝绸之路的情景，还将对丝绸之路的相关历史文献进行收集，通过实地考察对骆驼的生理特征进行研究，并记录沿途风土人情。其中，33峰骆驼的名字也颇有讲究，是根据新疆、河南的不同城市特色和诗意起的，代表洛阳的名为“洛阳神驼”——洛阳是十三朝古都，文化底蕴深厚，“神驼”寓意着骆驼在洛阳这片古老土地上所承载的历史与神秘。

根据安排，驼队进入甘肃、陕西、河南等地时，还将举办骆驼集市、歌舞表演和城市文旅推介等活动，并邀请当地历史文化学者讲述丝绸之路故事。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 努尔波拉提·胡安）