金秋开学季 从“新”出发时
来源: 洛阳网 2025.09.02 08:46
　　编者按

　　暑去金秋至，又迎新学年。国家出台免费学前教育新政，我市又有一批新校园投用、新学生入学、新老师上岗……今日推出“金秋开学季 从‘新’出发时”策划报道，从新政策落地、新校园投用、新设施体验、新师生体会等角度，带你感受国家政策新变化、教育发展新成效。

　　新政策

　　市实验幼儿园(兰台东区)：用“新”呵护暖人心

喜迎新学期

　　昨日不到7点40分，位于伊滨区兰台嘉苑小区的市实验幼儿园(兰台东区)门口已经热闹起来。老师们早早在此等候，幼儿们有序参加入园活动，家长脸上洋溢着笑容。这个开学季，因为近期免保育教育费的国家新政而显得不同。

　　“非常开心，一年能减少几千元的开支。”兰台嘉苑东组团“80后”宝妈常红娜为这一政策点赞。

　　“我们一周前已经完成大班幼儿的学籍信息核查录入等工作，确保政策惠及每名符合条件的儿童。”该园相关负责人介绍，国家免保教费政策除了直接利好幼儿家长，对园所发展也有很大的积极意义，政策的实施表明学前教育投入机制的进一步健全，这大大提升了教师积极性，也为园所建立托幼一体服务体系提供了政策保障。

　　背景：日前，国务院办公厅发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》，从今年秋季学期起免除幼儿园大班所有适龄儿童的保育教育费，公办幼儿园原来收多少免多少，民办幼儿园参照同类型公办幼儿园相应减免。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）

　　新学生

　　洛阳外国语学校新生姜林彤：“新”之所向起航程

　　昨日，在洛阳外国语学校新校区，1000名新生怀揣梦想开启新的学习生涯。记者跟随高一新生姜林彤，记录下他开学第一天的真实体验。

　　中午时分，姜林彤和同学们一起走进食堂，宽敞明亮的就餐环境、丰富多样的菜品选择让他眼前一亮。饭后，姜林彤回到宿舍休息。一推开宿舍门，空调的凉风迎面而来，衣柜、独立卫生间和淋浴设施一应俱全。

　　最让姜林彤期待的，是上午班主任介绍的“选科走班”管理模式。“几个月之后，我们就要开始选课程了。”他语气中透着兴奋，“这种模式让我们能根据自己的兴趣来选择课程。”自2022年起，洛阳外国语学校积极推行“选科走班”管理模式，让学生可以根据自身的兴趣特长与发展方向，选择适合自己的课程和班级学习。

　　新环境、新模式，对姜林彤和同学们而言，不仅仅是一个新起点。每一个学生都将有机会发现自己的潜能，书写属于自己的青春篇章。

　　背景：近年来，我市以新建洛阳外国语学校、洛阳师范学院附属高级中学等一批现代化高中为重点，持续改善学生学习生活环境，以高质量建设赋能全市教育高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 孙楠）

