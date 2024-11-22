“乡村少年看洛阳”文化公益活动二期启动招募

日前，首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动圆满落幕，收效良好。记者昨日从活动主办方获悉，从即日起至今年12月底，二期活动将持续招募乡村少年及爱心企业。
日前，首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动圆满落幕，收效良好。记者昨日从活动主办方获悉，从即日起至今年12月底，二期活动将持续招募乡村少年及爱心企业。
日前，首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动圆满落幕，收效良好。记者昨日从活动主办方获悉，从即日起至今年12月底，二期活动将持续招募乡村少年及爱心企业。
据悉，本期活动仍秉承公益初心，面向全市12岁至16周岁的乡村少年。报名通道已开启，学生可通过乡镇或所在学校提交申请，爱心企业可通过爱心企业招募通道进行报名。
首期活动中，在多位驻村第一书记、洛阳市“小青柑”助学发展项目及爱心企业的支持下，1000余名乡村少年踏上了洛阳探索之旅，感受洛阳发展成就，点亮未来梦想。
我们诚挚呼吁更多爱心企业、社会组织加入这场温暖行动，共同守护乡村少年的成长与梦想。企业可通过资金支持、资源协作(如开放参访、提供志愿服务等)或物资赞助(饮用水、服装、学习用品等)等方式参与，一同为孩子们搭建一座通往更广阔世界的桥梁。
(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605