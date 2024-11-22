“乡村少年看洛阳”文化公益活动二期启动招募

日前，首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动圆满落幕，收效良好。记者昨日从活动主办方获悉，从即日起至今年12月底，二期活动将持续招募乡村少年及爱心企业。

据悉，本期活动仍秉承公益初心，面向全市12岁至16周岁的乡村少年。报名通道已开启，学生可通过乡镇或所在学校提交申请，爱心企业可通过爱心企业招募通道进行报名。

首期活动中，在多位驻村第一书记、洛阳市“小青柑”助学发展项目及爱心企业的支持下，1000余名乡村少年踏上了洛阳探索之旅，感受洛阳发展成就，点亮未来梦想。

我们诚挚呼吁更多爱心企业、社会组织加入这场温暖行动，共同守护乡村少年的成长与梦想。企业可通过资金支持、资源协作(如开放参访、提供志愿服务等)或物资赞助(饮用水、服装、学习用品等)等方式参与，一同为孩子们搭建一座通往更广阔世界的桥梁。

(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)