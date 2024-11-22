洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市图书馆举办阅读推广系列活动纪念抗战胜利80周年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.02 08:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

       记者昨日从市图书馆获悉，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，深切缅怀革命先烈，弘扬伟大抗战精神，该馆近期举办“以史为鉴 阅启未来”阅读推广系列活动。这些活动均为书香河南第四届全民阅读大会洛阳分会场活动组成部分。

　　●“书香传薪火”——优质阅读资源进社区

　　时间：9月至10月

　　地点：主城区部分社区

　　内容：精选涵盖历史纪实、亲历者回忆录及反法西斯主题的书籍进行展览，并展陈精美图书资源海报，方便居民获取线上阅读资源，为纪念抗战胜利80周年营造浓厚氛围，让历史的记忆在每个人心中生根发芽。

　　●“童阅中国 薪火相传”主题绘本展暨推介活动

　　时间：9月

　　地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼

　　内容：聚焦近现代历史、党史、抗战、新中国发展、中华优秀传统文化、时代精神、科技发展等核心题材，让少年儿童在翻阅书本时触摸历史温度、感受文化厚度、领略时代高度，接受爱国主义教育。

　　●“报纸中的时代记忆”抗战过刊特展

　　时间：9月20日至11月30日

　　地点：洛阳市图书馆五楼党史文献馆

　　内容：展示1945年后发行的珍贵报刊原件，重点展示重大事件的原版新闻报道版面。通过多媒体设备，动态播放展示抗战相关新闻报道。通过“报纸中的时代记忆”，让读者一览波澜壮阔的抗战历史。

　　●“历史光影 和平回响”主题影视展

　　时间：9月至10月

　　地点：洛阳市图书馆二楼3D影视体验厅

　　内容：放映高清修复版本抗战影片，安排优秀纪录片专场，设立“动画里的抗战故事”青少年专场，播放优秀历史题材动画电影。

　　此外，“丹青铸史 和平颂歌”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书画作品展、抗战岁月：纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年篆刻作品展、 “铁血共鉴 正义永光”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题书展、“指尖上的抗战史”数字资源体验展已在洛阳市图书馆开展，市民可观展体验。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605