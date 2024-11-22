洛阳市图书馆举办阅读推广系列活动纪念抗战胜利80周年

记者昨日从市图书馆获悉，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，深切缅怀革命先烈，弘扬伟大抗战精神，该馆近期举办“以史为鉴 阅启未来”阅读推广系列活动。

这些活动均为书香河南第四届全民阅读大会洛阳分会场活动组成部分。 ●"书香传薪火"——优质阅读资源进社区 时间：9月至10月 地点：主城区部分社区 内容：精选涵盖历史纪实、亲历者回忆录及反法西斯主题的书籍进行展览，并展陈精美图书资源海报，方便居民获取线上阅读资源，为纪念抗战胜利80周年营造浓厚氛围，让历史的记忆在每个人心中生根发芽。 ●"童阅中国 薪火相传"主题绘本展暨推介活动 时间：9月 地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼 内容：聚焦近现代历史、党史、抗战、新中国发展、中华优秀传统文化、时代精神、科技发展等核心题材，让少年儿童在翻阅书本时触摸历史温度、感受文化厚度、领略时代高度，接受爱国主义教育。 ●"报纸中的时代记忆"抗战过刊特展 时间：9月20日至11月30日 地点：洛阳市图书馆五楼党史文献馆 内容：展示1945年后发行的珍贵报刊原件，重点展示重大事件的原版新闻报道版面。通过多媒体设备，动态播放展示抗战相关新闻报道。通过"报纸中的时代记忆"，让读者一览波澜壮阔的抗战历史。 ●"历史光影 和平回响"主题影视展 时间：9月至10月 地点：洛阳市图书馆二楼3D影视体验厅 内容：放映高清修复版本抗战影片，安排优秀纪录片专场，设立"动画里的抗战故事"青少年专场，播放优秀历史题材动画电影。 此外，"丹青铸史 和平颂歌"纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书画作品展、抗战岁月：纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年篆刻作品展、 "铁血共鉴 正义永光"纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题书展、"指尖上的抗战史"数字资源体验展已在洛阳市图书馆开展，市民可观展体验。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍）