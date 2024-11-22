宜阳县香泉村：创新乡里中心运营模式 探索走出服务群众、基层治理新路子

一栋三层小楼临街而立，掩映在梧桐树的一片青绿之中，人来人往，笑脸盈盈。这便是宜阳县香鹿山镇香泉村的乡里中心了！

香泉村乡里中心

一栋三层小楼临街而立，掩映在梧桐树的一片青绿之中，人来人往，笑脸盈盈。

这便是宜阳县香鹿山镇香泉村的乡里中心了！

秋后的清晨格外凉爽，香泉村党支部书记史功伟一如往常早早守在门口，家长里短、村情民意都在迎送寒暄之间了然于胸。

楼是崭新的。得益于“三清两建”，原本闲置的淀粉厂被收归集体，重装之后，气象一新，成了基层组织的新阵地。

楼里的服务更是“走心”的。老人要吃饭、孩子要托育、年轻人要学技术……大伙儿的操心事、烦心事、揪心事都能得到解决。

“1700平方米的空间，办公场所不足30平方米，其余都留给了便民服务。”史功伟抬高了语调。

早上8点，乡里中心热闹起来。

“糁汤、鸡蛋，有包子！”80岁的独居老人王海川每天清早都会来百姓食堂吃早饭，史功伟热情招呼老人坐下。“签名字，扣积分，不掏钱就能吃上热腾腾的早餐。”王海川心满意足。

片刻之后，胡江涛领着孩子进了门。夫妻俩是大车司机，外出跑车时总会把孩子送到托幼中心。“都盯着呢。”史功伟摆了摆手，让胡江涛放心。

很快，一群年轻妇女涌了进来。“三楼的技能培训中心正在举办汉服妆造培训，一轮9天，上手快的直接到市里就业。”妆容精致的王彩妮已经准备好迎接新岗位。

曾经，村部大院门可罗雀，乡亲们“无事不登三宝殿”。而今，乡里中心何以能“火”起来？

香泉村给出答案：群众的立场、市场的思维、自治的活力！

乡里中心改建之初，“办公最小化、服务最大化”的理念就确定下来。“过去村干部还有一间房，现在统统坐大厅，直接和群众面对面。”史功伟的态度很坚决。

与此同时，服务搞什么、不搞什么，由老百姓说了算。“一楼分区设置百姓食堂、日间照料中心、卫生室和理发店，二楼整层办托幼中心，三楼开展技能培训和健身娱乐……从上到下都是高频服务，没有一项花里胡哨的面子工程。”史功伟拍着胸脯。

那么，问题来了：整栋小楼装下来，要花几百万元，钱从哪里来？

托幼中心

“‘公益+市场’，场地换资金，谁受益谁投资！”拿托幼中心来说，村里提供二楼场地，从事幼教事业的胡清清承租并出钱装修开办托幼机构，在正常办学之余，为全村孩子提供公益托管服务，村集体则减免其三分之一租金。再比如，百姓食堂、理发店的运营，经营者做生意，兼顾老人吃饭、理发，村里同样提供减租优惠。

思路一转，云开雾散。在“公益+市场”模式下，经营者的成本大幅下降，老百姓的服务有了着落，村集体还有了可观的收入，可谓“一举多得”。不止于此，再加上其他集体经济项目，香泉村每年集体收入超过60万元。

钱怎么花？香泉村还有金点子。

集体收入不能一分了之。经过集思广益，村里借鉴江浙一带经验，依托工商银行“兴农通”线上平台，将部分集体经济收入以积分形式进行管理兑换。其中，每名村民每年50个原始积分，参与产业发展、乡村清洁、文化活动、矛盾调节等事项可以赚取积分，极大调动了村民参与村级事务的积极性。

“1分就是1块钱，吃饭、理发、买药、逛超市都管用。”史功伟举例说，年轻人王彩妮培训合格、成功就业，可获得200积分奖励，而王海川老人在乡里中心一日三餐，最多只需6个积分。

积分管理，数字赋能。“小积分”不仅兑出了文明新风尚，更撬动了基层“大治理”，让共建共治共享的理念在乡村扎根生长。

桃李不言，下自成蹊。

“把空间留给乡亲们，把服务办到心坎上，把屁股端端地坐在老百姓的这一面，大伙儿怎么会不跟着党组织一起走？”史功伟言语间自信而笃定。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 田义伟 麦怡琳 文/图）