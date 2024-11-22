抗日民歌石刻：伏牛山深处的抗战记忆

在栾川县狮子庙镇王府沟村公路边，一块历经风雨的巨石默然矗立，其表面镌刻的80字抗日民歌虽历经80余年风雨，字迹仍清晰可辨。

“清帝变民国，红羊瓦釜迷。中日血战争，轰炸震牛西。兵匪沿山搜，十家九不齐。奸焚并劫杀，屡踏小河黎……”这块抗日民歌石刻落款为“民国二十七年王丹阳志”。

据当地村民介绍，王丹阳是抗战时期当地一位有血性的普通百姓。在民族危亡之际，他选择以石为纸、以錾作笔，无声诉说1938年那段烽火连天的岁月。这首石刻民歌没有华丽的辞藻，却字字千钧，记录下日本侵略者在中国土地上的暴行，也反映了当时“国家兴亡，匹夫有责”的全民族抗战背景。

1931年，“九一八”事变后，全国抗日救亡运动的怒潮已影响到栾川山区，停止内战、一致抗日成为革命人民和进步青年的迫切要求。1932年红三军、 1934年红二十五军先后路过栾川，传播革命思想，撒下了革命火种。1937年2月，伊川籍共产党员董慧亭应聘到栾川完全小学任教，带来进步书刊，在师生中传播马列主义，给栾川人民特别是一些追求进步、向往革命的有志青年带来了希望。“七七事变”后，他发动学生组织“抗日救亡工作团”，深入群众开展抗日宣传。这些为栾川党组织的建立奠定了一定的思想基础。

1938年，日军进犯豫西，“轰炸震牛西”正是当时敌机肆虐、山河破碎的真实写照。随着全国抗日救亡运动的高涨，中共栾川地下组织于1938年在合峪、庙子、陶湾、三川等地先后建立。那年秋天，省立洛阳师范学校迁驻卢氏，洛师党组织派党员到栾川开展抗日宣传和地下活动，并在后来建立了中共栾川支部、中共栾川区委等党的组织。栾川党组织的建立与发展，正处于抗日战争时期，依托地处伏牛山腹地的重要战略优势，发展党员，组织学生暗地传阅学习进步书籍，给闭塞的栾川带来了进步思想。

在党组织的领导下，共产党员在栾川积极组织抗日救亡工作团和文艺宣传队，以戏剧、歌曲、讲演、标语、漫画等形式宣传抗日，举行抗日示威游行，开展抗日募捐活动，带领栾川人民进行顽强的抗日斗争。

正是在这样的抗战背景下，王丹阳深受抗日宣传影响，写下了这不足百字的抗日诗句。这块抗日石刻，不仅是栾川抗战历史的珍贵实物见证，更是中国共产党领导全民抗战的生动缩影。

80年弹指而过，如今的王府沟早已成为风景秀丽、游客纷至的4A级景区，这块石刻也被栾川县作为近现代重要史迹及代表性建筑予以保护，激励后人珍惜和平、自强不息。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 白全忠 文/图)