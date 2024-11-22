洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

抗日民歌石刻：伏牛山深处的抗战记忆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.02 08:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　在栾川县狮子庙镇王府沟村公路边，一块历经风雨的巨石默然矗立，其表面镌刻的80字抗日民歌虽历经80余年风雨，字迹仍清晰可辨。

　　“清帝变民国，红羊瓦釜迷。中日血战争，轰炸震牛西。兵匪沿山搜，十家九不齐。奸焚并劫杀，屡踏小河黎……”这块抗日民歌石刻落款为“民国二十七年王丹阳志”。

　　据当地村民介绍，王丹阳是抗战时期当地一位有血性的普通百姓。在民族危亡之际，他选择以石为纸、以錾作笔，无声诉说1938年那段烽火连天的岁月。这首石刻民歌没有华丽的辞藻，却字字千钧，记录下日本侵略者在中国土地上的暴行，也反映了当时“国家兴亡，匹夫有责”的全民族抗战背景。

　　1931年，“九一八”事变后，全国抗日救亡运动的怒潮已影响到栾川山区，停止内战、一致抗日成为革命人民和进步青年的迫切要求。1932年红三军、 1934年红二十五军先后路过栾川，传播革命思想，撒下了革命火种。1937年2月，伊川籍共产党员董慧亭应聘到栾川完全小学任教，带来进步书刊，在师生中传播马列主义，给栾川人民特别是一些追求进步、向往革命的有志青年带来了希望。“七七事变”后，他发动学生组织“抗日救亡工作团”，深入群众开展抗日宣传。这些为栾川党组织的建立奠定了一定的思想基础。

　　1938年，日军进犯豫西，“轰炸震牛西”正是当时敌机肆虐、山河破碎的真实写照。随着全国抗日救亡运动的高涨，中共栾川地下组织于1938年在合峪、庙子、陶湾、三川等地先后建立。那年秋天，省立洛阳师范学校迁驻卢氏，洛师党组织派党员到栾川开展抗日宣传和地下活动，并在后来建立了中共栾川支部、中共栾川区委等党的组织。栾川党组织的建立与发展，正处于抗日战争时期，依托地处伏牛山腹地的重要战略优势，发展党员，组织学生暗地传阅学习进步书籍，给闭塞的栾川带来了进步思想。

　　在党组织的领导下，共产党员在栾川积极组织抗日救亡工作团和文艺宣传队，以戏剧、歌曲、讲演、标语、漫画等形式宣传抗日，举行抗日示威游行，开展抗日募捐活动，带领栾川人民进行顽强的抗日斗争。

　　正是在这样的抗战背景下，王丹阳深受抗日宣传影响，写下了这不足百字的抗日诗句。这块抗日石刻，不仅是栾川抗战历史的珍贵实物见证，更是中国共产党领导全民抗战的生动缩影。

　　80年弹指而过，如今的王府沟早已成为风景秀丽、游客纷至的4A级景区，这块石刻也被栾川县作为近现代重要史迹及代表性建筑予以保护，激励后人珍惜和平、自强不息。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 白全忠 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605