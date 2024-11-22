坚持预防为主防灭结合 织密森林防灭火安全网

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县巡林、巡河，并调研煤矿企业安全生产工作。

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县巡林、巡河，并调研煤矿企业安全生产工作。 国有郁山林场总经营面积约3.36万亩，辖郁山和石寺坡两大林区，森林覆盖率达89%。在石寺坡林区，潘开名实地察看林木长势，详细了解森林防灭火应急预案落实情况。他强调，要坚持预防为主，压紧压实各方责任，落实落细人防物防技防措施，守牢田间地头等重点部位，有效防范化解森林火灾风险。要注重防灭结合，深入分析林场地形地貌特征，制订针对性强的应急处置预案，科学设置防火隔离带，确保发生火情迅速反应、专业指挥、科学扑救。 涧河铁门段通过实施堤防填筑、涵管铺设、乔灌木栽植等措施，已成为水清、岸绿、景美的生态廊道。潘开名沿着河堤徒步巡河，详细了解河流水体水质、河道管护等情况。他强调，要深入践行"绿水青山就是金山银山"理念，全面落实"河长制"长效机制，统筹推进水安全、水资源、水生态、水环境系统治理，努力实现河湖安澜、碧水长流。 潘开名还到新安县义安煤矿、郁山煤矿调研煤矿企业安全生产工作，要求企业守牢安全生产底线，进一步抓细安全教育培训，抓实规章制度执行，以高水平安全保障高质量发展。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）