李保国到瀍河区督导生态环境保护工作
来源: 洛阳网 2025.09.02 08:13
　　按照市委统一安排，昨日，市人大常委会主任李保国到瀍河区督导生态环境保护工作。

　　李保国先后到河南林业职业学院、洛阳正骨医院等地，察看周边工地施工防尘、拥堵路段交通优化及洒水降尘作业等情况，与相关部门负责人、环保专家深入交流，研究改善提升空气质量的方法举措。随后，李保国到中州渠与瀍河交界处、中州渠中窑段民意桥附近，察看水体情况及沿线环境状况，部署监督推动黑臭水体治理相关工作，并在瀍河区召开座谈会，深入分析问题根源，共商改进提升之策。

　　李保国强调，瀍河区各级各部门要提升政治站位，深入学习贯彻习近平生态文明思想，深刻领悟中央、省委和市委决策意图，以有力有效措施打好污染防治攻坚战。要目标到人，聚焦空气质量关键指标，科学确定区委目标任务，细化分解任务，明确具体责任人，制定推进清单，确保每项目标有专人盯办、每阶段进度及时把控；要责任到人，围绕空气质量、扬尘污染、餐饮油烟、散煤管控、黑臭水体等突出环境问题，建立生态环保工作责任制，压紧压实主体责任，确保每个问题有人抓、有人管、有人负责；要督导到人，组建督导队伍，强化暗访检查，常态化对重点区域、重点部位开展督导，确保污染防治各环节、各领域均处于有效监督之下；要奖惩到人，建立健全双向激励约束机制，合理奖励突出贡献人员，依法依规依纪对违规人员追责问责。要加强人员力量调配，打造“能干事、想干事、干成事”的工作队伍，打好生态环保主动仗、翻身仗，为美丽洛阳建设贡献瀍河力量。

　　市委常委、瀍河区委书记陈功参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
