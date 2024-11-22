蔡伦街：纸圣美名千古传（洛阳地名故事）

在洛河南岸凌波大桥东南方向，有一条蔡伦街，北起洛宜路，南至开元大道，不长不短，不热闹，不壮观。

在偌大的一座洛阳城里，这样的一条街实在不起眼。然而，“蔡伦”这个名字让它有了特殊的意义。

两千年前，蔡伦在东汉洛阳城创新改进造纸术，为中国古代四大发明添上了璀璨的一笔。我们今天能以如此低廉的价格、如此方便的形式看书读报，在很大程度上得感谢造纸术这个伟大发明。蔡伦街纪念的正是“蔡伦造纸”——这一推动人类文明进程的大事件。

入宫为宦，造纸革新

蔡伦，字敬仲，生于汉明帝永平年间(一说公元61年，一说公元63年)。或因家贫，他十几岁时便被送进皇宫当宦官，离开老家桂阳郡(今湖南南部)，千里迢迢地来到了京城洛阳。

“光武中兴”为东汉开了个好头。在蔡伦生活的时代，大汉王朝蒸蒸日上，张衡发明浑天仪、地动仪，班固编纂《汉书》，许慎编写《说文解字》，班超出使西域，重新打通丝绸之路……举国上下繁荣兴盛。

因为聪明伶俐，办事得力，蔡伦入宫后不久便得到了皇帝皇后的赏识。汉和帝在位时，他升任中常侍，兼任尚方令，主管宫廷御用器物的制造和供应，有了大显身手的机遇和空间。

据《后汉书》记载，在蔡伦之前，“自古书契多编以竹简，其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重，并不便于人”。从商周的甲骨、金石、竹简，到秦汉的木牍、丝帛，这些书写材料要么笨重，要么贵重，难以量产普及，而且使用起来很不方便。

眼看皇帝为了批阅堆成山似的简牍，累得腰酸背疼，“(蔡)伦乃造意”，决心研发一款轻便好用的纸。

洛河畔昔日曾有前纸庄、后纸庄，相传乃蔡伦造纸作坊遗址，如今尚余蔡伦造纸基地纪念碑、蔡伦造纸纪念墙。

当年，蔡伦走访民间，看见被河水沤泡成絮的树皮，联想到养蚕缫丝时篾席上留下的残絮，灵光乍现，遂令工匠就地取材，创造性地用树皮、麻头、破布、旧渔网等废弃材料造纸。大伙儿将这些东西浸泡，沤烂，蒸煮，过滤，捣碎成浆，摊成薄片，而后晾干，揭起，裁剪……经过千百次的试验改良，终于造出了轻薄柔韧、成本低廉的纸张。

元兴元年(公元105年)，蔡伦将新型造纸术的技术要点书写成册，呈献给了汉和帝。和帝手抚光滑平整的纸张，赞叹不已，诏令天下推广使用。自此，纸逐渐代替简、帛，成了新型文字载体。

世人把这种纸称为“蔡侯纸”，把蔡伦捧上神坛，奉为造纸鼻祖、纸圣、纸神。

监典封侯，名扬天下

“蔡侯纸”的发明，是人类历史上的重大技术变革。虽然古埃及有莎草纸、古罗马有羊皮纸，但它们和竹简、丝帛一样存在种种弊端，难以普及。随着丝绸之路的繁盛，中国造纸术传播到世界各地，人类才开始普遍用纸。

正因如此，为世界文明作出巨大贡献的蔡伦，不仅在中国家喻户晓，在西方也享有盛誉。美国畅销书《影响人类进程的100名人排行榜》，列出了有史以来全球最伟大的100位名人，蔡伦位居前十；月球上的一处陨石撞击坑，就被命名为“蔡伦撞击坑”。

伟大并不等于完美。蔡伦其实是个颇有争议性的人物。

史书里说，蔡伦有才学，敦厚谨慎，颇受帝后器重，可以“豫参帷幄”，参与国事，但他并未因此骄纵，反而屡屡犯颜直谏，匡正得失；而且一放假就闭门谢客，为人低调，堪称“汉宦官之贤者”。即便如此，仍有人质疑他的人品，认为蔡伦造纸不是为了利国利民，而是为了讨好汉和帝的皇后邓绥。

邓绥出身名门，擅长书法，生性节俭，不舍得用贵重的书写材料。蔡伦造纸，帮她解决了大难题，说她因此重用蔡伦，倒也不无道理。

汉和帝驾崩后，邓皇后荣升邓太后，临朝称制。在她掌权期间，蔡伦奉命主持监修校订宫廷典籍，掀起了大规模用纸高潮。

邓太后对蔡伦非常信任，封其为龙亭侯——所以人们才把蔡伦造的纸称为“蔡侯纸”，任命他当长乐太仆，全权掌管宫中事务。

太仆位列九卿，荣宠至极，身居高位的蔡伦却活得战战兢兢。

因为身体上的残缺，许多宦官受人歧视，失意时卑微怯懦，得势后骄横暴戾，甚至专权乱政。故而宦官的名声往往不太好，世人看他们大都戴着有色眼镜。

何况，蔡伦身上确实有个要命的“污点”，躲不过，也抹不去。

宦海浮沉，悲喜一生

蔡伦在宫中效力数十年，劳苦功高，可惜未得善终——花甲之年，他被迫自杀，匆匆离世。

事情何以至此？这得从当年蔡伦服侍窦太后时说起。

窦氏原是汉章帝刘炟(dá)的皇后，才貌双全，却心肠歹毒。她没有子嗣，眼见宋贵人的儿子刘庆被立为太子，心生嫉恨，诬陷宋贵人行巫蛊之术诅咒皇帝。最后，刘庆被废黜太子位，宋贵人服毒自杀。窦皇后的养子刘肇顺利成了皇位接班人。

作为窦皇后的心腹，蔡伦被迫参与了此事。汉章帝驾崩后，年幼的刘肇登基，是为汉和帝。窦太后在兄弟窦宪的协助下把持朝政。蔡伦随侍左右，荣宠无比。

窦太后去世后，又来了一个邓太后。

汉和帝英年早逝，他唯一的儿子刘隆不满周岁就夭折了。延平元年(公元106年)，邓绥的侄子刘祜继承帝位，是为汉安帝。

这个刘祜，正是前废太子刘庆的儿子，宋贵人的孙子。当年炮制冤案的窦太后早已过世，安帝便将这笔孽债记在了蔡伦头上。

邓太后在世时，对蔡伦颇为庇护，小皇帝不敢轻举妄动。邓太后一死，执掌权柄的安帝当即清算旧账，为祖母和父亲报仇。

建光元年(公元121年)，安帝命蔡伦自行前往廷尉府认罪。蔡伦自知在劫难逃，为免死前受辱，他沐浴更衣，服毒自尽，选择了一种体面的方式自我了断。

一个对人类文明作出巨大贡献的发明家，最终沦为政治斗争的牺牲品，令人叹惜。 人无法决定命运的走向，但可以决定活着时做些什么。是非功过任人评说。蔡伦街的存在，是洛阳人给蔡伦点的赞：瑕不掩瑜，他的一生没白活。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）