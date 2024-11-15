洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌到偃师区调研生态环境保护工作
江凌到偃师区调研生态环境保护工作时强调
以更高标准更严要求更大力度
持续深入打好污染防治攻坚战

　　9月1日，市委书记江凌到偃师区调研生态环境保护工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署，扛牢政治责任，认清严峻形势，以更高标准、更严要求、更大力度持续深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。

　　燃煤电厂是大气污染防治的重点领域。江凌先后到华润首阳山电力有限公司、大唐首阳山发电有限公司，察看电厂实时排放数据，了解煤源煤质、超低排放改造等情况，指出要把抓好燃煤电厂减排摆在突出位置，“一厂一策”明确减排标准和具体措施，提高优质煤、低硫煤使用比例，加快脱硫脱硝和精准喷氨治理改造，稳妥有序推动符合条件的燃煤电厂停运退出、转型发展，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。江凌还到华润首阳山电力龙虎沟灰场，检查粉煤灰处理情况，强调要科学规划布局固废处置设施，加强固废产生、收集、贮存、运输、处置全过程监管，更加注重源头减量和综合利用，切实守牢生态安全底线。

　　偃师海发建材有限公司是一家烧结砖瓦生产企业。江凌察看企业生产工艺流程、环保设施运行情况，强调要加快推动烧结砖瓦行业整合提升，全面淘汰退出落后产能，优化产业布局，狠抓治污减排，推行绿色生产，加快实现绿色低碳转型发展。

　　偃师区第四污水处理厂正在进行设备调试，即将正式投入使用。江凌详细询问污水处理能力、出水水质标准、配套管网建设等情况，指出要坚持建管并重，提高运营管理水平，确保严格达标排放；要强化系统思维，全面开展污水收集系统问题排查，加快污水管网建设和雨污分流改造，最大限度减少雨污合流溢流污染，切实提升污水收集处理效能。

　　沙沟河发源于万安山麓，流经伊滨区、偃师区，在高龙镇汇入伊河。江凌来到沙沟河入河口，察看水质状况和水污染治理情况，指出要抓好流域排污口常态化排查整治，严厉打击偷排直排违法行为，加快实施中小河流综合治理，探索建立重点河渠生态保护补偿机制，加强跨县区断面水质考核，严格兑现生态补偿资金，共同抓好大保护、协同推进大治理，不断提升水生态环境质量。

　　李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
