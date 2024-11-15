洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
央媒观洛｜三彩的千年窑火“零碳”新生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2025.09.01 20:05
　　唐三彩被誉为“东方艺术瑰宝”，迄今已有1300余年历史。2008年，唐三彩烧制技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

　　在唐代，工匠们聚集于河南省洛阳市孟津区一带，砍柴伐木、投窑点火。在烈烈窑火中，一件件瑰丽的唐三彩诞生，开启了一段关于色彩与技艺的传奇。

　　时光流转，千年后的今天，位于洛阳市孟津区朝阳镇的南石山村以生产唐三彩而闻名。村头的三彩主题公园和街道两侧，农家小院的屋脊和门楼上，到处摆放着唐三彩，吸引了众多游客驻足观赏。

　　随着时代的进步，烧制唐三彩的窑炉从柴火窑逐步变为煤窑、气窑、电窑，燃料也从松柴发展到化石能源、清洁能源，传承中蕴含着创新。

　　如今的南石山村集制作、销售、研学为一体，汇聚了专业烧制艺人1600余人、文化企业81家。

　　当地积极推动唐三彩烧制技艺传习馆、唐三彩陶艺博物馆、唐三彩文化研学所等优化升级，在保护传承非遗文化的同时，丰富乡村文旅内涵，助力乡村振兴。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
