洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳这所高中食堂改造后 新增25个售卖窗口、1000多个就餐位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 19:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“我们准备了十几种菜品，还有牛肉面、鸡蛋面、炸酱面等各种面食。”1日上午，河南科技大学附属高级中学餐厅的厨师武世文正在为学生准备午餐。

　　卤鸡腿5元，鸡腿140克；牛肉饼5元，饼胚90克，牛肉馅40克……餐厅门口张榜公布每日食谱，售卖窗口公示售卖价格、主辅料克数，还特别标注“免费加米续面”。

　　“目前，餐厅能满足全校3000余名学生同时就餐。”科大附中副校长包聚广说，餐厅三楼原为综合报告厅，通过对承重结构改造，重新铺设防水、防火和保温材料，配备蓝橙不锈钢餐桌椅，共增加9个操作间、25个售卖窗口、近千个就餐位。

　　去年以来，科大附中启动校园餐厅、宿舍楼等改造升级。6栋学生公寓新添置了床、柜子，每层楼设有1个独立浴室，安装7个淋浴喷头，还更新了太阳能空气能淋浴系统，可全天候供应热水。今年1月，科大附中新建教学楼投入使用，1000余名高三学生也全部搬回主校区就读，真正实现了一个校区三个年级统一管理。

　　“学生们的学习、生活环境得到了大幅改善，今年招生规模也比往年有所增加。”包聚广说，下一步，学校将对校园绿化、道路进行再提升，更新一批实验室装备，同时将整合优质教育资源，加快建设省级一级学科中心，争创高品质学校新标杆。

　　【背景】

　　近年来，洛阳市加快推进洛一高、科大附中、理工附中、洛四高、洛六高等未迁建高中改造提升，改善学生宿舍、就餐环境，破解“运动场地少”“洗澡难”等问题，着力补齐教学、生活、运动和安全等方面短板。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 开学啦！洛阳文物花式演绎开学状态
  • 洛阳美锐克：研发工业机器人 赋能...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
  • 洛阳今天晴天间多云 最高气温31℃
  • 市人大常委会召开县（区）人大座谈会
  • 铭记历史 共筑和平
  • 让城市“里子”更有韧性
  • 点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605