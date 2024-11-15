洛阳这所高中食堂改造后 新增25个售卖窗口、1000多个就餐位

“我们准备了十几种菜品，还有牛肉面、鸡蛋面、炸酱面等各种面食。”1日上午，河南科技大学附属高级中学餐厅的厨师武世文正在为学生准备午餐。

卤鸡腿5元，鸡腿140克；牛肉饼5元，饼胚90克，牛肉馅40克……餐厅门口张榜公布每日食谱，售卖窗口公示售卖价格、主辅料克数，还特别标注“免费加米续面”。

“目前，餐厅能满足全校3000余名学生同时就餐。”科大附中副校长包聚广说，餐厅三楼原为综合报告厅，通过对承重结构改造，重新铺设防水、防火和保温材料，配备蓝橙不锈钢餐桌椅，共增加9个操作间、25个售卖窗口、近千个就餐位。

去年以来，科大附中启动校园餐厅、宿舍楼等改造升级。6栋学生公寓新添置了床、柜子，每层楼设有1个独立浴室，安装7个淋浴喷头，还更新了太阳能空气能淋浴系统，可全天候供应热水。今年1月，科大附中新建教学楼投入使用，1000余名高三学生也全部搬回主校区就读，真正实现了一个校区三个年级统一管理。

“学生们的学习、生活环境得到了大幅改善，今年招生规模也比往年有所增加。”包聚广说，下一步，学校将对校园绿化、道路进行再提升，更新一批实验室装备，同时将整合优质教育资源，加快建设省级一级学科中心，争创高品质学校新标杆。

【背景】

近年来，洛阳市加快推进洛一高、科大附中、理工附中、洛四高、洛六高等未迁建高中改造提升，改善学生宿舍、就餐环境，破解“运动场地少”“洗澡难”等问题，着力补齐教学、生活、运动和安全等方面短板。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）