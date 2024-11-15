即日起，汉魏洛阳故城遗址博物馆恢复周一闭馆

今日，“汉魏洛阳故城遗址博物馆”官方微信公众号发布消息称，汉魏洛阳故城遗址博物馆于2025年9月1日(周一)起恢复周一例行闭馆。 今日，“汉魏洛阳故城遗址博物馆”官方微信公众号发布消息称，汉魏洛阳故城遗址博物馆于2025年9月1日(周一)起恢复周一例行闭馆。具体内容如下： 汉魏洛阳故城遗址博物馆恢复开放时间公告 尊敬的各位游客： 随着暑期结束，为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，汉魏洛阳故城遗址博物馆将于2025年9月1日(周一)起恢复周一例行闭馆，开放时间为：周二至周日09:00-17:00(16:30停止入馆)。 为营造健康安全的参观环境，请在官方预约渠道提前预约，预约成功后凭有效证件入馆，入场配合我馆的管理及安检工作，勿大声喧哗，文明有序观展。请大家合理规划时间，尽量避开高峰时段，错峰观展。⑥