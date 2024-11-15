洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳应急 2025.09.01 19:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，“洛阳应急”官微发布《关于做好近期降雨天气过程防范应对工作的提示》。具体内容如下：

关于做好近期降雨天气过程防范应对工作的提示

　　据气象部门预报，受高空低槽东移及中低层切变线北抬的共同影响，2日夜里至3日我市有一次较明显降水天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。4日至5日我市仍有降雨天气。

　　为做好防范应对工作，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室特提醒提示如下：

　　一要切实提升思想认识。各级、各有关部门要始终坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹松懈思想，切实加强责任落实和组织领导，扎实做好山洪灾害及滑坡、泥石流等次生地质灾害的防范工作。

　　二要严密监测研判预警。要密切关注天气变化趋势，南部西部丘陵山区、北部沿黄县区等重点降雨影响区域要强化与属地气象部门的沟通联系，掌握最新天气预报、气象灾害预警信号和风险提示。要及时组织会商研判分析，尤其是降雨集中时段，要滚动研判分析。要充分运用广播、电视、公众号、短视频、抖音等多渠道广泛传递预警信息，确保信息推送全覆盖。要严格落实预警“叫应”机制，突出对基层一线责任人的“叫应”，确保“叫醒”。

　　三要加强重点区域防范。要盯紧看牢水库、淤地坝、尾矿库、山洪灾害村、地质灾害点、危房险窑、积水易涝点、泵站、隧道、涵洞、桥梁、交通干线、旅游景区、在建工地、地下空间等重点点位，各类巡查值守人员加强巡查排查，强降雨期间坚守岗位一线值守。

　　四要突出应急避险抢险。要严格落实避险转移措施，按照“四个一律”要求果断转移安置受威胁群众，对孤寡老人、留守儿童等特殊群体落实“一对一”措施，将外来人员、施工人员等纳入避险转移范围，坚决做到应转尽转、应转早转；要提前向重点区域预置队伍和物资，做好应急处置准备。五要严格落实值班值守和信息报送制度。严格落实领导带班和24小时防汛值班制度。严格按照信息报送有关规定落实信息报告制度，一旦出现突发险情、汛情等，要科学有效应对处置，并及时、准确报送信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 开学啦！洛阳文物花式演绎开学状态
  • 洛阳美锐克：研发工业机器人 赋能...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
  • 洛阳今天晴天间多云 最高气温31℃
  • 市人大常委会召开县（区）人大座谈会
  • 铭记历史 共筑和平
  • 让城市“里子”更有韧性
  • 点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605