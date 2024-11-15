降水天气将至 洛阳发布防范应对提示

今日，“洛阳应急”官微发布《关于做好近期降雨天气过程防范应对工作的提示》。

关于做好近期降雨天气过程防范应对工作的提示

据气象部门预报，受高空低槽东移及中低层切变线北抬的共同影响，2日夜里至3日我市有一次较明显降水天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。4日至5日我市仍有降雨天气。

为做好防范应对工作，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室特提醒提示如下：

一要切实提升思想认识。各级、各有关部门要始终坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹松懈思想，切实加强责任落实和组织领导，扎实做好山洪灾害及滑坡、泥石流等次生地质灾害的防范工作。

二要严密监测研判预警。要密切关注天气变化趋势，南部西部丘陵山区、北部沿黄县区等重点降雨影响区域要强化与属地气象部门的沟通联系，掌握最新天气预报、气象灾害预警信号和风险提示。要及时组织会商研判分析，尤其是降雨集中时段，要滚动研判分析。要充分运用广播、电视、公众号、短视频、抖音等多渠道广泛传递预警信息，确保信息推送全覆盖。要严格落实预警“叫应”机制，突出对基层一线责任人的“叫应”，确保“叫醒”。

三要加强重点区域防范。要盯紧看牢水库、淤地坝、尾矿库、山洪灾害村、地质灾害点、危房险窑、积水易涝点、泵站、隧道、涵洞、桥梁、交通干线、旅游景区、在建工地、地下空间等重点点位，各类巡查值守人员加强巡查排查，强降雨期间坚守岗位一线值守。

四要突出应急避险抢险。要严格落实避险转移措施，按照“四个一律”要求果断转移安置受威胁群众，对孤寡老人、留守儿童等特殊群体落实“一对一”措施，将外来人员、施工人员等纳入避险转移范围，坚决做到应转尽转、应转早转；要提前向重点区域预置队伍和物资，做好应急处置准备。五要严格落实值班值守和信息报送制度。严格落实领导带班和24小时防汛值班制度。严格按照信息报送有关规定落实信息报告制度，一旦出现突发险情、汛情等，要科学有效应对处置，并及时、准确报送信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。⑥