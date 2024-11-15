设备进场！宁德时代洛阳基地二期项目刷新建设“进度条”

1日，宁德时代洛阳基地二期项目模派车间首台设备顺利进场，标志着该项目进入电池包生产线设备安装阶段，预计将于本月正式投产。

作为宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，宁德时代洛阳基地按照“灯塔工厂+零碳工厂”标准建设，分四期建设。其中，一期项目已全面投产，累计产值已突破100亿元。二期项目规划产能30GWh，目前电芯厂房及模派车间均已进入设备安装、调试阶段。

项目全部建成后，宁德时代洛阳基地将带动上下游产业集聚发展，预计可实现年产值超2000亿元，为新能源汽车产业链注入强劲动能，助力洛阳打造全球新能源电池产业高地。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）