四至六类货车6折优惠！10月1日起洛阳这条高速费用下调

近日，河南省交通运输厅、河南省发展和改革委员会发布《关于对连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)实施通行费差异化收费政策的通知》，对行驶连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)路段的四至六类货车实行6折通行费优惠，优惠期限从2025年10月1日至2026年9月30日。通知全文如下：

河南省交通运输厅

河南省发展和改革委员会

关于对连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)实施通行费差异化收费政策的通知

豫交文〔2025〕28号

高速中心，联网公司，中铁(河南)新川高速公路有限公司：

经省人民政府同意，决定对连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)实施差异化收费政策。现将有关事项通知如下：

一、政策内容

对行驶连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)路段的四至六类货车实行6折通行费优惠，优惠期限从2025年10月1日至2026年9月30日。

二、有关要求

(一)高速中心指导中铁(河南)新川高速公路有限公司落实好差异化收费政策。

(二)联网公司及时调整收费系统，按照差异化政策标准收费。

(三)中铁(河南)新川高速公路有限公司要做好道路保通工作，宣传好、解读好、执行好收费公路差异化收费政策，正确引导社会舆论。政策执行过程中有任何问题及时向省交通运输厅反馈。

河南省交通运输厅

河南省发展和改革委员会

2025年8月27日

