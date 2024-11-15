洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2025.09.01 19:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，“平安洛阳”官微发布消息称，为解决2025年居民身份证到期高峰换发问题，洛阳市公安局继续开办城市区居民身份证办理“周末专场”。

　　城市区每个区选择2个派出所固定在周末办公。同时，10月1日-8日期间，城市区每天开放3个户籍室受理居民身份证业务。

　　居民身份证“周末办”地点

(点击查看大图)

　　“十一”期间居民身份证办理地点

(点击查看大图)

　　各县公安局自行安排派出所户籍室开放时间，有需要换证的群众可以拨打户籍室电话或值班室电话进行预约。全市户籍窗口地址电话请扫描下方二维码查看。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 开学啦！洛阳文物花式演绎开学状态
  • 洛阳美锐克：研发工业机器人 赋能...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
  • 洛阳今天晴天间多云 最高气温31℃
  • 市人大常委会召开县（区）人大座谈会
  • 铭记历史 共筑和平
  • 让城市“里子”更有韧性
  • 点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605