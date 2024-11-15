洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证

今日，“平安洛阳”官微发布消息称，为解决2025年居民身份证到期高峰换发问题，洛阳市公安局继续开办城市区居民身份证办理“周末专场”。
城市区每个区选择2个派出所固定在周末办公。同时，10月1日-8日期间，城市区每天开放3个户籍室受理居民身份证业务。
居民身份证“周末办”地点
(点击查看大图)
“十一”期间居民身份证办理地点
各县公安局自行安排派出所户籍室开放时间，有需要换证的群众可以拨打户籍室电话或值班室电话进行预约。全市户籍窗口地址电话请扫描下方二维码查看。
