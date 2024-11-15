洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 17:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访
坚持以党建引领基层高效能治理
用心用情解决群众急难愁盼问题
王森参加

　　1日，市委书记江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚持以人民为中心，走好新时代党的群众路线，坚持以党建引领基层高效能治理，用心用情解决群众急难愁盼问题，确保全市社会大局和谐稳定。

　　在市信访局，江凌主持召开信访案件研判调度会，详细了解案件来龙去脉及处置情况，深入分析问题症结，提出处理意见和解决办法。他指出，要明确解决路径，压实工作责任，依法依规推动问题妥善解决，举一反三、由点及面，努力做到接访一个诉求、解决一批问题。

　　随后，江凌随机接待多批群众来访，认真倾听群众诉求，详细了解信访事项原委，并与有关负责同志深入分析研判，明确责任单位和办理时限，全力推动问题解决。

　　江凌强调，群众通过信访渠道有序反映诉求、提出建议，是对党委政府的信任。要压实信访工作责任，认真落实领导干部常态化接访下访机制，推动各级领导干部到情况复杂、矛盾集中的现场了解实情，在操作层面深度研究工作，主动化解信访矛盾，实实在在为群众解决难题、化解矛盾。要突出标本兼治，抓好重点领域信访突出问题化解，加强工作研究，找准症结所在，推动从“办好一件事”到“解决一类事”转变。要树牢群众观点，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，始终保持公仆情怀，持续改进工作作风，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，妥善解决群众的操心事、烦心事、揪心事。要着力提升基层治理效能，建强基层党组织，注重加强源头治理，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，不断提高基层治理水平，努力把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，不断夯实社会和谐稳定的根基。

　　王森、陈功、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 开学啦！洛阳文物花式演绎开学状态
  • 洛阳美锐克：研发工业机器人 赋能...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
  • 洛阳今天晴天间多云 最高气温31℃
  • 市人大常委会召开县（区）人大座谈会
  • 铭记历史 共筑和平
  • 让城市“里子”更有韧性
  • 点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605