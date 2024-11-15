江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访

1日，市委书记江凌到市信访局研判调度信访案件并接待群众来访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚持以人民为中心，走好新时代党的群众路线，坚持以党建引领基层高效能治理，用心用情解决群众急难愁盼问题，确保全市社会大局和谐稳定。

在市信访局，江凌主持召开信访案件研判调度会，详细了解案件来龙去脉及处置情况，深入分析问题症结，提出处理意见和解决办法。他指出，要明确解决路径，压实工作责任，依法依规推动问题妥善解决，举一反三、由点及面，努力做到接访一个诉求、解决一批问题。

随后，江凌随机接待多批群众来访，认真倾听群众诉求，详细了解信访事项原委，并与有关负责同志深入分析研判，明确责任单位和办理时限，全力推动问题解决。

江凌强调，群众通过信访渠道有序反映诉求、提出建议，是对党委政府的信任。要压实信访工作责任，认真落实领导干部常态化接访下访机制，推动各级领导干部到情况复杂、矛盾集中的现场了解实情，在操作层面深度研究工作，主动化解信访矛盾，实实在在为群众解决难题、化解矛盾。要突出标本兼治，抓好重点领域信访突出问题化解，加强工作研究，找准症结所在，推动从“办好一件事”到“解决一类事”转变。要树牢群众观点，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，始终保持公仆情怀，持续改进工作作风，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，妥善解决群众的操心事、烦心事、揪心事。要着力提升基层治理效能，建强基层党组织，注重加强源头治理，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，不断提高基层治理水平，努力把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，不断夯实社会和谐稳定的根基。

王森、陈功、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)