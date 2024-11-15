即日起，38路、84路公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，根据市交警支队《关于开元大道西延(宜阳界～马窑路)建设工程施工道路断行公告》，洛龙区开元大道西延(宜阳界～马窑路)段于2025年9月1日起围挡施工。洛阳公交集团自即日起，对途经的38路发往贠庄的班次、84路贠庄站位临时向东调整至开元大道马窑路口(路南)停靠，待道路施工完毕后及时恢复原站位停靠。

温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥