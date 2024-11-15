争取更多大型商业演唱会来洛举办！洛阳市出台加快服务业高质量发展工作方案

今年新增各类创新平台150家，年度网络零售额增长10%，新兴服务业占全部服务业比重超过60%……近日，洛阳市出台加快服务业高质量发展工作方案，聚焦服务业关键领域和薄弱环节，从生产性服务业、生活性服务业、服务消费供给等方面明确20余项工作举措，加快构建优质高效、特色鲜明、竞争力强的服务业高质量发展体系。

今年新增各类创新平台150家，年度网络零售额增长10%，新兴服务业占全部服务业比重超过60%……

近日，洛阳市出台加快服务业高质量发展工作方案，聚焦服务业关键领域和薄弱环节，从生产性服务业、生活性服务业、服务消费供给等方面明确20余项工作举措，加快构建优质高效、特色鲜明、竞争力强的服务业高质量发展体系。

生产性服务业：打造枢纽经济新势能

打造枢纽经济新势能。研究制定洛阳现代物流业发展规划，实施降低社会物流成本专项行动。推动骨干冷链物流基地纳入国家建设名单，争取入选国家综合货运枢纽补链强链城市。

提升科技服务支撑水平。争创省级科技成果转移转化示范区，支持县区按照产业特色建设科技孵化载体，支持有条件的大学科技园、新型研发机构等创新创业载体提质增效。

快速壮大信息服务。支持符合条件的数字经济园区打造数据要素产业园，加快推进智慧城市一期项目建设，完善推广工业互联网平台，加快建设智慧教育、医疗、养老等服务平台。

大力发展现代金融服务。持续推进“基金入洛”“险资入洛”，建好用好智慧金融服务平台，力争2025年实现小微企业贷款“三个100%”“一高一提一降”。

生活性服务业：布局古风演艺新业态

推动新文旅融合发展。打造“只看洛阳城”系列沉浸式演艺产品，培育壮大汉服体验、沉浸演艺、研学旅行等业态，加快布局古风演艺、国潮市集等新业态，推动龙门石窟景区争创世界级旅游景区，支持魏坡新序、重渡沟旅游度假区、西工小街等创建国家级旅游品牌。

提升公共服务能级。高效运营国家、省级区域医疗中心，力争2025年示范性村级养老服务站实现乡镇全覆盖，支持社区嵌入式托育服务、用人单位办托、幼儿园开办托班等多种模式发展。

培育服务业新供给。聚焦新零售、新餐饮、新文娱、新社会服务、两业融合等重点领域，推动更多项目、企业列入省级新服务重点培育项目、新供给示范标杆企业。