洛阳举行“药品安全宣传周”活动

本周是全国2025年“药品安全宣传周”，今年的主题是“药品安全 监管为民”。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，各级市场监管部门通过组织开展形式多样的科普宣传活动，向市民发放安全用药知识读本，针对不同人群提供用药咨询服务。

1日上午，河南省药品监管局第三监管分局、洛阳市市场监管局和洛阳市药物警戒和食品安全监测中心在洛龙区政和路一药店门口举行广场宣传活动，活动现场，工作人员围绕过期药品回收、老年人等特殊群体安全用药、慢性病用药管理、假劣药品辨别等公众普遍关心的问题释疑解惑。

日常生活中，不少人需要服用中药治疗疾病，虽然很多医院和药店提供代煎中药服务，但是很多人特别是老年人仍然习惯自己煎煮中药。在活动现场，中药煎煮注意事项成为咨询较多的问题之一。看一看，这些错误您犯过吗？

错误一：家里没有煎煮中药的器具，选择用铁锅等金属器具代替。

解释：煎煮中药最好选用砂锅，也可选用搪瓷锅、不锈钢锅或玻璃器皿，但是切记不能使用铁锅、黄铜锅或者铝锅。这是因为，铁锅、黄铜锅或者铝锅里面的金属元素容易与中药的成分发生化学反应，导致疗效降低，有的还可能产生毒副作用。

错误二：从医院或药店买回的中药饮片嫌“脏”，为了除去上面的污垢和尘土，在煎煮之前反复用水淘洗。

解释：中药饮片不用过度清洗，但是需要在煎煮之前用清水浸泡。具体的方法是，将中药饮片放入容器中，加冷水没过药面，一般情况下，浸泡30分钟左右即可。同时，还要根据药材自身质地的轻重和季节、温度的差异分别对待。比如，花、草、叶类药材浸泡20分钟；根茎、种子、果实、矿石、甲壳类药材宜浸泡30—60分钟，具体判断标准以药材浸透最佳。

错误三：中药“越煮越浓”，所以煎煮时间越长，有效成分就越多。

解释：中药的煎煮时间主要根据药物和疾病的性质而定，一般汤剂煎煮2次就能够煎出所含成分的80%左右，所以煎药的次数以2次或3次为宜。一般中药第一煎煮以沸腾的时候开始计算，需要20—30分钟，第二煎煮需要30—40分钟。

一般的药物可同时进行煎煮，但是部分药物因为其性质、性能和临床用途不同，所需煎煮时间也不同。甚至同一药物因煎煮时间不同，其性能与临床应用也会发生变化，有的还需要作特殊处理，建议详细咨询医生或药店专业人员。

煎煮中药的加水量也有要求，第一次煎煮时，水可以超过药材表面3—5厘米，第二次煎煮时，以超过药材表面3厘米为准。煎煮中药的温度一般是在未沸腾前用强火(武火)，等到煮沸后再改用弱火(文火)，并保持在微沸状态，这样有利于有效成分的煎出。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)