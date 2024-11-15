洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举行“药品安全宣传周”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 17:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　本周是全国2025年“药品安全宣传周”，今年的主题是“药品安全 监管为民”。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，各级市场监管部门通过组织开展形式多样的科普宣传活动，向市民发放安全用药知识读本，针对不同人群提供用药咨询服务。

　　1日上午，河南省药品监管局第三监管分局、洛阳市市场监管局和洛阳市药物警戒和食品安全监测中心在洛龙区政和路一药店门口举行广场宣传活动，活动现场，工作人员围绕过期药品回收、老年人等特殊群体安全用药、慢性病用药管理、假劣药品辨别等公众普遍关心的问题释疑解惑。

　　日常生活中，不少人需要服用中药治疗疾病，虽然很多医院和药店提供代煎中药服务，但是很多人特别是老年人仍然习惯自己煎煮中药。在活动现场，中药煎煮注意事项成为咨询较多的问题之一。看一看，这些错误您犯过吗？

　　错误一：家里没有煎煮中药的器具，选择用铁锅等金属器具代替。

　　解释：煎煮中药最好选用砂锅，也可选用搪瓷锅、不锈钢锅或玻璃器皿，但是切记不能使用铁锅、黄铜锅或者铝锅。这是因为，铁锅、黄铜锅或者铝锅里面的金属元素容易与中药的成分发生化学反应，导致疗效降低，有的还可能产生毒副作用。

　　错误二：从医院或药店买回的中药饮片嫌“脏”，为了除去上面的污垢和尘土，在煎煮之前反复用水淘洗。

　　解释：中药饮片不用过度清洗，但是需要在煎煮之前用清水浸泡。具体的方法是，将中药饮片放入容器中，加冷水没过药面，一般情况下，浸泡30分钟左右即可。同时，还要根据药材自身质地的轻重和季节、温度的差异分别对待。比如，花、草、叶类药材浸泡20分钟；根茎、种子、果实、矿石、甲壳类药材宜浸泡30—60分钟，具体判断标准以药材浸透最佳。

　　错误三：中药“越煮越浓”，所以煎煮时间越长，有效成分就越多。

　　解释：中药的煎煮时间主要根据药物和疾病的性质而定，一般汤剂煎煮2次就能够煎出所含成分的80%左右，所以煎药的次数以2次或3次为宜。一般中药第一煎煮以沸腾的时候开始计算，需要20—30分钟，第二煎煮需要30—40分钟。

　　一般的药物可同时进行煎煮，但是部分药物因为其性质、性能和临床用途不同，所需煎煮时间也不同。甚至同一药物因煎煮时间不同，其性能与临床应用也会发生变化，有的还需要作特殊处理，建议详细咨询医生或药店专业人员。

　　煎煮中药的加水量也有要求，第一次煎煮时，水可以超过药材表面3—5厘米，第二次煎煮时，以超过药材表面3厘米为准。煎煮中药的温度一般是在未沸腾前用强火(武火)，等到煮沸后再改用弱火(文火)，并保持在微沸状态，这样有利于有效成分的煎出。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 开学啦！洛阳文物花式演绎开学状态
  • 洛阳美锐克：研发工业机器人 赋能...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
  • 洛阳今天晴天间多云 最高气温31℃
  • 市人大常委会召开县（区）人大座谈会
  • 铭记历史 共筑和平
  • 让城市“里子”更有韧性
  • 点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    超400只！孟津黄河...
    新建供暖管道 保障...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605