雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告

今日，洛阳市气象局发布重要天气报告，受高空低槽东移及中低层切变线北抬的共同影响，2日夜里至3日我市有一次较明显降水天气过程，雨量分布不均，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。4日至5日我市仍有降雨天气。具体预报如下：

一、天气预报

今天下午到夜里：晴天间多云，气温18℃～31℃。

2日(周二)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温19℃～30℃。

3日(周三) ：阴天有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温19℃～27℃。

4日(周四)：阴天有小雨，气温20℃～26℃。

5日(周五)：阴天有小雨，气温19℃～27℃。

6日(周六)：阴天到多云，气温19℃～27℃。

二、影响与建议

1.防范局地短时强降水诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市积涝等的气象风险。

2.当前秋作物处于产量形成关键期，关注降水可能引发的农田渍涝等灾害，加强田间管理，做好病虫草害的防控工作。

3.关注短时强降水、雷暴大风等强对流天气对道路交通、旅游出行、在建工程、简易构筑物等的不利影响。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。⑥