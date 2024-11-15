洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳征集中级技术经理人培训学员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 15:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳将于10月第三周举办2025年河南省先进制造领域中级技术经理人培训(洛阳)班，现面向相关领域意向学员征集预报名。

　　推动科技成果从“实验室”走向“生产线”，技术经理人往往扮演着“技术红娘”的重要角色。此次培训由国家技术转移郑州中心人才培养基地、洛阳市科技局主办，地点为洛阳师范学院。培训不收取培训费用，内容涵盖新兴产业、未来产业发展趋势、知识产权布局、科技成果评估等，现场教学环节将安排学员赴相关点位实地观摩。学员全程参加学习且成绩合格的准予结业，并将获颁《国家技术转移专业人员能力等级培训结业证书(中级技术经理人)》。证书在全国各国家技术转移人才培养基地互认。

　　此次学员征集范围为洛阳、三门峡、焦作、平顶山、济源从事先进制造相关产业领域的人员。学员需具有一定技术转移、成果转化理论基础，从事技术转移、科技服务、技术创新、工程开发等与技术转移相关工作两年及以上；已经取得国家技术转移人才培养基地颁发的初级技术经理人结业证书1年以上；作为主要参与人组织实施技术转移转化项目或提供技术转移专业化服务，并取得显著的服务成效。

　　有意报名者，由学员所在单位于9月12日17:00时前将报名电子材料发送至邮箱lykjdsc2023@163.com。咨询电话，0379-63935441。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605