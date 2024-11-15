洛阳征集中级技术经理人培训学员

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳将于10月第三周举办2025年河南省先进制造领域中级技术经理人培训(洛阳)班，现面向相关领域意向学员征集预报名。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳将于10月第三周举办2025年河南省先进制造领域中级技术经理人培训(洛阳)班，现面向相关领域意向学员征集预报名。

推动科技成果从“实验室”走向“生产线”，技术经理人往往扮演着“技术红娘”的重要角色。此次培训由国家技术转移郑州中心人才培养基地、洛阳市科技局主办，地点为洛阳师范学院。培训不收取培训费用，内容涵盖新兴产业、未来产业发展趋势、知识产权布局、科技成果评估等，现场教学环节将安排学员赴相关点位实地观摩。学员全程参加学习且成绩合格的准予结业，并将获颁《国家技术转移专业人员能力等级培训结业证书(中级技术经理人)》。证书在全国各国家技术转移人才培养基地互认。

此次学员征集范围为洛阳、三门峡、焦作、平顶山、济源从事先进制造相关产业领域的人员。学员需具有一定技术转移、成果转化理论基础，从事技术转移、科技服务、技术创新、工程开发等与技术转移相关工作两年及以上；已经取得国家技术转移人才培养基地颁发的初级技术经理人结业证书1年以上；作为主要参与人组织实施技术转移转化项目或提供技术转移专业化服务，并取得显著的服务成效。

有意报名者，由学员所在单位于9月12日17:00时前将报名电子材料发送至邮箱lykjdsc2023@163.com。咨询电话，0379-63935441。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）