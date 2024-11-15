洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“神兽”归笼！洛阳交警守护“幸福上学路”
来源: 洛阳网 2025.09.01 15:48
　　9月1日，洛阳中小学正式开学，沉寂了一个暑假的校园周边再次热闹起来。

　　为了应对开学首日与上班早高峰叠加带来的交通压力，洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队民警提前上岗，在辖区学校周边的主要路口、路段全力疏导保障，守护学子们的“幸福上学路”。

　　民警介绍，开学首日接送学生的车流与早高峰通勤车流叠加，学校周边道路易发生拥堵。该大队提前研判，科学部署警力，在拥堵易发路口、路段以及学校门口加强指挥疏导。

　　交管部门倡导广大市民绿色出行，建议学生家长在条件允许时选择步行、非机动车或公共交通接送学生。对于确需驾车接送学生的，呼吁家长遵守交通法规，做到“即停即走”，避免在校门口及周边禁停区域长时间停放车辆，确保道路畅通有序。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）
