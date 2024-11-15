洛阳市科技馆恢复周一、周二闭馆

近日，洛阳市科技馆微信公众号发布消息，为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，该馆将于9月1日起恢复例行闭馆。

近日，洛阳市科技馆微信公众号发布消息，为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，该馆将于9月1日起恢复例行闭馆。 近日，洛阳市科技馆微信公众号发布消息，为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，该馆将于9月1日起恢复例行闭馆。具体内容如下： 洛阳市科技馆关于恢复周一、周二闭馆的公告 尊敬的观众朋友： 为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，我馆将于2025年9月1日(周一)起恢复每周一、周二闭馆。 开放时间为周三至周日9:00—17:00(16:30停止入馆)，周一、周二正常闭馆(法定节假日除外)。 请您提前规划好参观行程，避免因闭馆给您带来不便。您可关注洛阳市科学技术馆公众号、洛阳市科技馆订阅号获取最新开放信息。如有疑问，欢迎拨打咨询电话0379-69978331、0379-69978061。 感谢您对洛阳市科技馆的关注与支持！

洛阳市科学技术馆

2025年8月30日

