洛阳市科技馆恢复周一、周二闭馆

近日，洛阳市科技馆微信公众号发布消息，为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，该馆将于9月1日起恢复例行闭馆。具体内容如下：
洛阳市科技馆关于恢复周一、周二闭馆的公告
尊敬的观众朋友：
为确保场馆设施设备正常运行，保障参观质量和服务水平，我馆将于2025年9月1日(周一)起恢复每周一、周二闭馆。
开放时间为周三至周日9:00—17:00(16:30停止入馆)，周一、周二正常闭馆(法定节假日除外)。
请您提前规划好参观行程，避免因闭馆给您带来不便。您可关注洛阳市科学技术馆公众号、洛阳市科技馆订阅号获取最新开放信息。如有疑问，欢迎拨打咨询电话0379-69978331、0379-69978061。
感谢您对洛阳市科技馆的关注与支持！
洛阳市科学技术馆
2025年8月30日
