2800余人实现安居梦！东西霍屯安置房项目二期交付

“终于拿到了新房钥匙，可以着手准备装修了！”9月1日，东西霍屯安置房项目二期交付，877户2800余人实现了安居梦。
东西霍屯安置房项目二期位于洛龙区伊洛路与杜预街交叉口西北侧，总建筑面积约13万平方米，包含4栋住宅楼和1栋社区服务中心，共有60平方米、80平方米、120平方米3种户型。
该项目由中国一冶河南分公司承建，于2022年7月开工建设。小区中心地带还规划建设了篮球场、羽毛球场、儿童游乐设施，可满足居民健身娱乐、休闲社交等需求。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吕同庆)
