创历史！洛阳棋手岳佳妍打入世界女子围棋公开赛本赛
来源: 洛阳网 2025.09.01 15:48
　　8月31日，在福建福州进行的第八届“吴清源杯”世界女子围棋公开赛国际预选赛中，洛阳17岁小将岳佳妍三段战胜对手，获得本赛入场券。这是洛阳棋手首次打入这项赛事的本赛。

　　共有来自中国、日本、韩国、中国台北等国家和地区的97名棋手参加预选赛，其中不乏世界冠军芮乃伟、李赫、王晨星等众多名将。她们被分为10个小组，通过单败淘汰，每个小组的第一名共10人获得本赛入场券。岳佳妍在小组赛中获得三连胜，包括战胜2023年女子围甲联赛最佳新人徐海哲四段和老牌全国女子冠军曹又尹四段。

　　中国队获得10张入场券中的7张，韩国队获得2张，日本队获得1张。预选赛出线的10人将和另外14名种子棋手一起参加将于12月开幕的本赛阶段的比赛，争夺新一届女子围棋世界冠军。

　　赛后，岳佳妍告诉洛报融媒记者，获得出线非常开心，也第一时间和在洛阳的爸爸妈妈分享。对于12月的本赛，岳佳妍表示会一盘一盘好好下，珍惜向世界一流女棋手学习的机会。

　　岳佳妍6岁开始学棋，8岁获得河南省围棋赛儿童组冠军，10岁获得全国青少年围棋锦标赛冠军，13岁在全国定段赛中成功定为职业初段，16岁升为三段。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛)
