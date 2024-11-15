洛阳火车站站台处能加装电梯吗？最新回应来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳火车站每天客流量很大，旅客提着行李箱进入站台时，没有电梯，非常不便，洛阳火车站天桥、站台等处可以加装电梯吗？
洛阳火车站回复：洛阳火车站现有站房为1992年建成投入使用，受当初条件影响，天桥、站台等处所没有设计安装电梯。
近年来，车站已组织对站房进行升级改造。因车站为24小时运营模式，升级改造工程需分批次进行。目前相关承建单位已对洛阳站站台、天桥进行实地调研测算，待检测结果出来后再进行深化设计，逐步改造升级。
