老城区状元红街道以党建引领为核心 扎实推进基层治理工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 08:51
　　“多亏了社区和网格员的及时帮助，我家的采光和通风问题解决了，太感谢你们了！”近日，见到前来回访的社区网格员，家住老城区状元红街道金谷北路社区富阳佳苑小区的刘女士连连致谢。

　　原来，刘女士因病做了手术，在医院住院一段时间。她出院回家后发现，她家一楼窗外的树木枝叶生长繁茂，不仅严重遮挡室内光线、影响通风，堆积的落叶还易滋生蚊虫，给其术后恢复带来诸多不便。于是，她拨打了社区网格员的电话。

　　接到刘女士的诉求后，社区网格员迅速行动，第一时间入户核实情况，详细记录了受影响住户的具体位置及树枝遮挡的程度。

　　随后，社区网格员与小区物业取得联系，积极协调专业绿化人员前往现场查看情况，并制订了科学合理的修剪方案。

　　绿化人员修剪了遮挡窗户的树枝，在确保树木能够正常生长的前提下，清除了影响居民生活的枝叶，成功解除了刘女士和家人的困扰。

　　看着恢复明亮通透的房间，刘女士向社区、物业和绿化工作人员表示了感谢。

　　“换位思考、快速响应，这样才能做好社区工作。”社区网格员说，在日常生活中，业主需要遵守小区的规章制度，物业要做好小区的日常管理和维护工作，包括安保、保洁、绿化等。各主体只有明确自己的职责，才能形成合力，共同推动小区的发展。

　　据了解，老城区状元红街道相关社区联合物业建立小区定期巡查制度，持续关注辖区内树木生长、路灯损坏等情况，对于小区发展中遇到的难题，采取有针对性的解决措施，力求做到“早发现、早处理”。

　　“修剪树枝是一件小事，却关系到居民的日常起居，因此不能忽视。”老城区状元红街道金谷北路社区相关负责人表示，下一步，社区将以党建引领为核心，扎实推进基层治理工作，充分发挥网格员在服务群众中的前沿作用，以快速响应、高效处置的实际行动，切实解决群众急难愁盼问题，让“为民服务”理念深植基层，不断提升居民的满意度和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 石智卫）
