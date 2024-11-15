“龙门屿”艺术展亮相咖啡馆

8月30日，“龙门屿”时光绘影——咖啡店里的石刻造像插画艺术展在应天门西侧的“门·屿”咖啡馆拉开帷幕。

插画师讲述创作过程

8月30日，“龙门屿”时光绘影——咖啡店里的石刻造像插画艺术展在应天门西侧的“门·屿”咖啡馆拉开帷幕。

本次展览是“洛YOUNG小店”艺术赋能系列活动之一，由洛阳市美术家协会主办。展览精选龙门石窟经典石刻造像，以现代视角与水彩插画灵动舒展的笔触，重新诠释古老石刻艺术中的美学意境。展期内还将推出艺术沙龙、咖啡品鉴、创作分享等多场活动，插画师将亲临现场，讲述作品背后的灵感与故事。

参展作品

此次活动是文艺赋能小店的首次探索，旨在以艺术为媒介，既促进传统文化的当代传承，也为本地文化产业与消费空间注入新的活力。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）