“龙门屿”艺术展亮相咖啡馆

8月30日，“龙门屿”时光绘影——咖啡店里的石刻造像插画艺术展在应天门西侧的“门·屿”咖啡馆拉开帷幕。
8月30日，“龙门屿”时光绘影——咖啡店里的石刻造像插画艺术展在应天门西侧的“门·屿”咖啡馆拉开帷幕。
8月30日，“龙门屿”时光绘影——咖啡店里的石刻造像插画艺术展在应天门西侧的“门·屿”咖啡馆拉开帷幕。
本次展览是“洛YOUNG小店”艺术赋能系列活动之一，由洛阳市美术家协会主办。展览精选龙门石窟经典石刻造像，以现代视角与水彩插画灵动舒展的笔触，重新诠释古老石刻艺术中的美学意境。展期内还将推出艺术沙龙、咖啡品鉴、创作分享等多场活动，插画师将亲临现场，讲述作品背后的灵感与故事。
此次活动是文艺赋能小店的首次探索，旨在以艺术为媒介，既促进传统文化的当代传承，也为本地文化产业与消费空间注入新的活力。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605