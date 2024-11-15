洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳曝光一批燃气领域典型违法案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 08:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　为广泛宣传非法经营燃气的危害性，引导全社会自觉抵制“三黑”违法行为，市燃气工作专班日前公布一批燃气领域典型违法案例。

　　●孟津区某企业利用氟利昂站点违规储存液化石油气、非法销售掺混二甲醚的液化石油气案件

　　2024年10月，我市对孟津区燃气安全进行突击检查时，在某公司站外发现该公司利用氟利昂储罐违规储存、充装、销售液化气，现场查获50公斤液化气钢瓶219只(其中实瓶57只)、15公斤液化气钢瓶11只。经现场抽检已充装气瓶，发现该公司充装的液化气掺混大量二甲醚。

　　鉴于该公司的违法行为，孟津区人民法院于2025年4月对当事人张某判处有期徒刑8个月，没收违法所得并处罚金共计54410元。

　　●孟津区某公司违法经营存放液化石油气案件

　　2025年6月5日，孟津区相关部门执法人员在孟津区某危化品公司停车场内，发现停放有1台物流集装箱、7台车载液化气储罐和6台孟津籍液化气危运槽车。物流集装箱内安装多个液化气充装枪和台秤，集装箱外部留有管道连接端口，端口处于开启状态，7台车载液化气储罐未见使用登记和定期检验相关资料。

　　鉴于该公司的违法行为，公安部门依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条，对公司实际控制人郑某某给予行政拘留十三日的处罚。其他相关部门依据相关法律法规对该公司予以行政处罚并没收违法所得，共计161102元。

　　●偃师区某液化石油气经营企业违规跨区域经营案件

　　偃师区某液化石油气企业违规跨区域向巩义市供应瓶装液化气，该行为违反了《城镇燃气管理条例》规定，依据《城镇燃气管理条例》第四十五条的规定，该企业被执法部门予以行政处罚并没收违法所得，共计235384元。

　　●洛龙区宋某、完某无证经营液化石油气案件

　　洛龙区宋某伙同完某租赁洛阳市安乐镇茹凹村某村民田里的一间仓库，用来储存液化气钢瓶，从伊川县某液化气公司购买液化气后出售给用户。侦查机关在仓库现场查获液化气实瓶共20只(其中50公斤钢瓶4只、15公斤钢瓶15只、5公斤钢瓶1只)，空瓶244只。经对涉案仓库进行安全评估，该仓库不具备储存液化石油气的安全条件。

　　法院审理认为，被告人宋某及完某未经依法批准或许可，擅自从事危险物品经营、储存等高度危险的生产作业活动，其行为已构成危险作业罪，且系共同犯罪。最终，被告人宋某因犯危险作业罪，判处有期徒刑六个月；被告人完某犯危险作业罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。宣判后，被告人宋某、完某服判，未提起上诉。

　　为规范我市城镇燃气市场经营秩序，维护公平竞争的瓶装燃气市场环境，保障社会公众安全，相关部门持续严厉打击非法燃气经营行为，全面清理和取缔非法储存、销售、掺混二甲醚、运输瓶装燃气等“黑窝点”“黑气贩”“黑气瓶”，消除燃气领域风险隐患。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 董惠霞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605