洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 09:09
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
参观格力电器（洛阳）有限公司

　　“原来1000多年前的洛阳就这么了不起！”在汉魏洛阳故城遗址博物馆，偃师区诚博学校六年级学生潘酥钰在讲解员的引导下感慨道，“回去我一定要把这些故事讲给爸爸妈妈听。”

　　近日，我市成功举办首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动，以“乡土青苗探‘城’生长”为主题。千余名乡村学子走进洛阳的博物馆、产业基地、规划展示馆等多处参观，全方位感知洛阳的历史文化与现代发展。

　　走出乡土

　　感知千年古都新貌

　　8月27日，首批来自洛宁县等4个县区的400名乡村学子启程赴洛阳市区，开启一场穿越历史的城市体验。

　　在汉魏洛阳故城遗址博物馆，瓦当、陶器等一件件文物，静静诉说着洛阳城的古今变迁。“原来我们洛阳在那么早以前就已经这样繁华。”伊川县实验中学的王同学趴在展柜前，仔细观察出土的北魏陶俑，情不自禁地感叹。

　　第二站来到洛阳市规划展示馆。历史溯源与未来规划在这里交相辉映，五大都城遗址的厚重历史，与现代化城市规划的动态沙盘，共同勾勒出洛阳的发展脉络。同学们认真聆听、驻足观看，眼中闪烁着对未来的憧憬。

　　最让大家兴奋的，是近距离感受“洛阳制造”的科技魅力。在格力电器(洛阳)有限公司，机器人娴熟弹奏钢琴，智能空调闻声启停……这些以往只在电视中见到的场景，真实呈现在眼前，引来阵阵惊呼。在龙门实验室，工作人员生动讲解精密齿轮制造、高性能轴承加工等技术成果，进一步激发了同学们对家乡创新的自豪感。

　　返程途中，同学们意犹未尽，热烈讨论着当天的所见所闻。随后的28日、31日，又相继有两批近千名学生参与了这场文化体验。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
    睡觉时突然抖一下咋回事？
        那是因为，人在睡着时候，部分神经仍保持活跃，受到外界声音、光线等微弱刺激，易引发肌肉突然收缩，造成“...
  • ·5岁女童反复发热一个月余，病因竟是一碗“鲜”羊奶！
  • ·儿童秋季腹泻如何预防？儿科专家刘进录支招！
  • ·洛阳市妇幼保健院联合广州市妇女儿童医疗中心专家开展儿童骨科公益诊疗
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳两家企业上榜2025中国民营企...
  • 洛阳：紧盯难点堵点精准发问 督促...
  • 老城区推出“汉服促消费六大优惠...
  • 快讯！洛阳市工会第十六次代表大...
  • 加强地下管网改造！洛阳将实施城...
  • 甜蜜七夕！洛阳1300对新人喜领结婚证
  • 赵保大众图书馆 精神食粮传薪火
  • 豫西老太婆剧团 烽火年代“唱”救亡
  • 快讯！安颖芳当选新一届洛阳市总...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    宜阳双椒融合产业...
    洛阳头条
    开学啦！洛阳文物...
    AI视频 |今日，洛...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605