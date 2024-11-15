点亮未来梦想！洛阳举行首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动

近日，我市成功举办首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动，以“乡土青苗探‘城’生长”为主题。千余名乡村学子走进洛阳的博物馆、产业基地、规划展示馆等多处参观，全方位感知洛阳的历史文化与现代发展。

参观格力电器（洛阳）有限公司

“原来1000多年前的洛阳就这么了不起！”在汉魏洛阳故城遗址博物馆，偃师区诚博学校六年级学生潘酥钰在讲解员的引导下感慨道，“回去我一定要把这些故事讲给爸爸妈妈听。”

近日，我市成功举办首期“乡村少年看洛阳”文化公益活动，以“乡土青苗探‘城’生长”为主题。千余名乡村学子走进洛阳的博物馆、产业基地、规划展示馆等多处参观，全方位感知洛阳的历史文化与现代发展。

走出乡土

感知千年古都新貌

8月27日，首批来自洛宁县等4个县区的400名乡村学子启程赴洛阳市区，开启一场穿越历史的城市体验。

在汉魏洛阳故城遗址博物馆，瓦当、陶器等一件件文物，静静诉说着洛阳城的古今变迁。“原来我们洛阳在那么早以前就已经这样繁华。”伊川县实验中学的王同学趴在展柜前，仔细观察出土的北魏陶俑，情不自禁地感叹。

第二站来到洛阳市规划展示馆。历史溯源与未来规划在这里交相辉映，五大都城遗址的厚重历史，与现代化城市规划的动态沙盘，共同勾勒出洛阳的发展脉络。同学们认真聆听、驻足观看，眼中闪烁着对未来的憧憬。

最让大家兴奋的，是近距离感受“洛阳制造”的科技魅力。在格力电器(洛阳)有限公司，机器人娴熟弹奏钢琴，智能空调闻声启停……这些以往只在电视中见到的场景，真实呈现在眼前，引来阵阵惊呼。在龙门实验室，工作人员生动讲解精密齿轮制造、高性能轴承加工等技术成果，进一步激发了同学们对家乡创新的自豪感。

返程途中，同学们意犹未尽，热烈讨论着当天的所见所闻。随后的28日、31日，又相继有两批近千名学生参与了这场文化体验。