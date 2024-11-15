让城市“里子”更有韧性

分年分区建设72个地下管网项目，其中今年15个超长期国债排水防涝项目，确保9月底前开工……我市实施地下管网改造三年行动，全面整改地下管网，让城市的“里子”更有韧性。

城市有韧性，生活才有品质。当暴雨灾害来袭，埋在地下的供水、雨水、污水及燃气等管线，是保证城市安全运营的“生命线”。这些年，一些城市一遇暴雨就开启“看海”模式，甚至停工停产停课，暴露地下管网建设欠账、老化严重等问题，城市韧性不足。

习近平总书记强调，建设城市地下管网是“里子”工程，“咱们中国传统都是要面子，实际面子里子要一起要，要更重里子”。中央城市工作会议部署重点任务时明确，“着力建设安全可靠的韧性城市”，中央出台一揽子增量政策，力挺地下管网改造，释放一个鲜明的信号，转向存量提质增效为主的新阶段，城市建设不能“重面子轻里子”“重地上轻地下”“重显绩轻潜绩”，提升城市韧性，守护好城市的“里子”和“良心”，成为城市高质量发展的核心命题。因为，城市是人民的城市，对群众来说，放心饮水、远离内涝、减少污染，让城市不再“看海”，才是美好生活不可或缺的“里子”。

近几年，我市坚持“重在提质”，积极推动城市更新，从加大供排水设施建设力度，建成改造一批污水处理厂，到积水整治、雨污分流，整改排水管网105公里，再到提升中心城区供水水质，实施故县水库向邙岭水厂调水等三大工程，洛阳把“里子”作为城市更新的导向，用一根根“看不见”的“血管”和“神经”，默默支撑起群众“看得见”的幸福，让城市生活越来越有“里”又有“面”。

城市的蜕变不是一夕之功，而在于久久为功的“韧性”。这次地下管网改造，实行检测先行，按计划对全市排水管网全面检测；提速排水管网改造，将用3年全面完成老旧管网、雨污分流等整改；推进专业化运维，对中心城区排水管网实施一体化养护。其中一大亮点，是进行涉水企业资产整合，推动市场化运作、多元化筹资，解决“钱从哪里来”的难题。如此精心谋划和布局，折射出以“有解思维”解难题的决心，彰显出“一张蓝图绘到底”的定力。

“里子”越厚实，“面子”才越靓丽，人们住着才会越放心、舒心，城市生活才更美好。我们要抢抓政策机遇、实行挂图作战，在市场运作上实现新突破，在管网改造和管理上展现新作为，让这项工程经得起风雨考验、经得起时间检验，成为群众有口皆碑的民心工程。对于洛阳而言，这才是最令人骄傲的“面子”！（洛平）