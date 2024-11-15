洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市人大常委会召开县（区）人大座谈会
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.01 08:12
　　8月29日，市人大常委会主任李保国主持召开县(区)人大座谈会，听取各县(区)关于加强对县(区)人大工作指导的意见建议。

　　此前，李保国带队前往嵩县，与伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县人大常委会主要负责同志及部分机关干部进行座谈，听取基层意见建议。

　　会上，各县(区)人大常委会主要负责同志结合工作实际，围绕当前人大工作中存在的困难与需求进行深入交流，对加强市县人大联动，提升县(区)人大履职能力等展开深入讨论，并就加强县(区)人大工作指导相关举措提出针对性意见建议。

　　李保国指出，县(区)人大是发挥人民代表大会制度显著政治优势的前沿阵地。加强对县(区)人大工作的指导，是深入贯彻落实中央和省委、市委关于新时代人大工作决策部署的重要举措，是提升全市人大工作整体效能的现实需要。要牢固树立市县人大“一盘棋”意识，强化上下协同联动，有效整合市县两级人大工作资源，打破层级壁垒，着力构建上下联动、协同高效的人大工作格局，更好服务保障洛阳经济社会高质量发展。要进一步增强指导工作的系统性和针对性，研究出台务实有效的工作举措，通过常态化沟通、多形式交流、专业化培训和联动式监督等方式，推动全市人大规范化专业化建设，帮助县(区)人大补齐短板、破解难题，不断提升依法履职水平和工作实效。要充分发挥县(区)人大贴近基层、贴近群众的独特优势，指导县(区)人大在立法、监督、代表、新闻宣传等方面积极探索、大胆实践，形成更多可复制、可推广的先进经验，推动人民代表大会制度在洛阳持续焕发生机与活力。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）
