翰林学士与拾遗（河洛学堂）
　　公元807年，白居易三十六岁，从这年冬天任翰林学士，到公元811年春回家为母守丧，其间五个年头。十多年后，他到洛阳任太子左庶子分司东都，作《洛中偶作》一诗回顾自己多年宦游及写诗的历程，首句“五年职翰林”，便是说他当了五年翰林学士。

　　唐玄宗在位时，于内廷供奉之翰林院外别建学士院，选任有文学之才的朝臣充任翰林学士。自德宗以后，翰林学士成为皇帝最亲近的顾问兼秘书，常值宿内廷，承命撰拟任免将相和册立皇后、太子等事的文告，有“内相”之称。

　　在唐代，官与职不是一回事，官有品秩，即品位、俸禄，职无品秩。白居易自称“职为学士，官是拾遗”，唐代翰林学士不是官，而是职，由官员充任。充任翰林学士后，官员入学士院做事，不再担任本职，只以本职秩品位，寄俸禄。充任翰林学士的官员，有的位至三品，有的则像白居易一样，只是个八九品的小官。

　　白居易拿的是县尉的俸禄，享的是翰林学士的排场：“每宴饮无不先预，每庆赐无不先沾，中厩之马代其劳，内厨之膳给其食。”宴饮、赏赐总是优先，出行、餐食皆由宫中提供。难怪当时文士皆以充任翰林学士为荣。

　　唐代后期，朝廷多以翰林学士升任宰相。跟白居易同时充任翰林学士的，有李程、王涯、裴垍(jì)、李绛、崔群，后来都当了宰相。白居易晚年与故人相聚，自嘲道：“同时六学士，五相一渔翁。”白居易初任翰林学士时，本职为正九品下的盩厔尉，次年官拜左拾遗，仍充翰林学士。拾遗是武则天登基时设置的谏官，左拾遗隶属门下省，右拾遗隶属中书省，职掌供奉、讽谏，官阶从八品上，属于尊贵的“供奉官”，乃皇帝“近臣”。可见唐代官员层次高低，不能仅看官品，还要看在何处做何事。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
