愿做古剑 宁折不弯（“诗魔”白居易）

从三十六岁开始，白居易迎来了他政治生涯中最辉煌的五年。新登基的唐宪宗渴望成为一代明君，提拔了一批正直的新进官员，白居易得以从小县尉的风尘中脱身。然而宪宗万万没想到，自己提拔的这个谏官过于耿直，胆敢对天子无礼！

官拜左拾遗

是金子总会发光！白居易文才一流，美名远扬，很快连新登基的皇帝也知道了。公元807年秋，盩厔(Zhōuzhì)尉白居易被调充进士考官，后兼集贤校理，十一月入院考试。考啥？草拟诏书的水平。

草拟诏书对执笔者的文才要求颇高，有时只是改一个字，就要换整套韵脚，水平不够高，还真做不到。

朝廷正是看中了白居易的文学造诣，把他借调过来充翰林学士。他先是以盩厔尉充翰林学士；公元808年官拜左拾遗，仍充翰林学士；公元810年左拾遗任期满，改官京兆府户曹参军，依旧充翰林学士。

充任翰林学士期间，应无须参与本职工作，但白居易太看重左拾遗谏官的使命，授官之初满怀激情，在《初授拾遗》中写道：“奉诏登左掖，束带参朝议……杜甫陈子昂，才名括天地。当时非不遇，尚无过斯位。况予蹇薄者，宠至不自意……”

像杜甫、陈子昂这样名满天下的才子都曾任拾遗，如今自己也能接近皇帝，参议朝事，他便上书立志：“有阙必规，有违必谏；朝廷得失无不察，天下利病无不言”“唯思粉身，以答殊宠”。

拾遗的职责是“供奉讽谏，扈从乘舆”。讽谏，就是以婉言隐语相劝谏。皇帝需要谏言，但措辞得委婉、隐晦。偏偏白居易不会！他当初制科考了乙等，就是因为“对策语直”，结果被派去当县尉。他就不能吃一堑(挫折)，长一智？只能说这堑不够大。

陛下错了

上书言事有风险，白居易表示自己不怕死！他上书对宪宗说：“臣今职为学士，官是拾遗，日草诏书，月请谏纸；臣若默默，惜身不言，岂惟上辜圣恩，实亦下负神道。所以密缄手疏，潜吐血诚；苟合天心，虽死无恨。”

说到做到！

就在他官拜左拾遗当月，宪宗策试贤良方正能言极谏科举人，陆浑尉皇甫湜、伊阙尉牛僧孺、前进士李宗闵等言辞激烈，得罪了当权宦官，连同审核策试内容的两名翰林学士一起被贬。

白居易上书说，陛下您这么做可就错了！这几个人皆有名望，贬黜他们，必使小人得道，使“直道者疚心，直言者杜口”。何况我们一共六个翰林学士，都曾参与审核策试内容，要贬一起贬，岂能“唯罪两人”？宪宗没改主意，也没黜责白居易，但在宦官的“黑名单”上，白居易已是“榜上有名”。

安史之乱后，节度使拥兵自重，动辄造反。公元809年，宪宗出兵讨伐王承宗，派宦官吐突承璀当统帅。白居易面谏皇上，竟脱口而出：“陛下误矣！”直说皇上错了！

奏状更是言辞激烈：“臣恐四方闻之，必轻朝廷；四夷闻之，必笑中国；王承宗闻之，必增其气。国史记之，后嗣何观？陛下忍令后代相传，云以中官为制将、都统，自陛下始？”陛下真忍心让后代都说宦官领军是打您这儿开始的？

宁折不弯

元稹当初跟白居易一起参加制举，考取甲等，授官左拾遗。他就是屡屡上书言事，遭当权者忌恨，当年即贬授河南尉。公元810年春，分司东都的元稹因故被召还西京，途中在驿站住宿，遭遇宦官刘士元。刘士元要求住好房，动用武力将元稹赶出去，把元稹的脸都打烂了。随后，执政者却以元稹少年后辈，擅作威福，将其贬官。

翰林学士李绛、崔群都认为元稹无罪。白居易更是连上三状，其中称：“今中官有罪，未见处置；御史无过，却先贬官。……臣恐从今以后，中官出使，纵暴益甚；朝官受辱，必不敢言。纵有被凌辱殴打者，亦以元稹为戒，但吞声而已。”

中官即宦官，他们才不会让皇帝看到这样的奏状；白居易直言劝谏没有帮到元稹，反倒给自己招来更大的敌意。

讨伐王承宗一年多未见成效，白居易又连上三状请罢兵，洋洋洒洒数千言，把别人不敢说的都说了，还要求皇帝多看几遍，速速决策：“不然，则臣合得罪；不然，则陛下罢兵。伏望读臣此状一二十遍，断其可否，速赐处分！”

这都不算什么，毕竟他曾当面直言“陛下误矣”！陛下脸上真挂不住，私下对李绛说：“白居易这小子可是我亲手提拔的，他竟如此无礼！我实在忍不了，一定要贬斥他！”多亏李绛好言相劝：“陛下您开放言路，群臣才敢论得失。白居易冒死上谏，正是报答您的知遇之恩！”

唐朝中后期，宦官当权，宦官不仅把持朝政，就连谁当皇帝都是他们说了算。在这种形势下，白居易惹恼皇帝还是小事，得罪了宦官，那才真是不得了！ “我有鄙介性，好刚不好柔。勿轻直折剑，犹胜曲全钩。”“可使寸寸折，不能绕指柔。愿快直士心，将断佞臣头！”他多次以剑自喻，立志宁折不弯，未来会怎样？下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）